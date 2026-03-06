Scaricato dalla Juventus, l’Inter trova un jolly sul mercato

Marotta pronto a fare uno scherzetto a Comolli quando sembrava tutto fatto per la firma con i bianconeri

Lo scorso gennaio l’Inter è rimasta inoperosa sul mercato, rimandando tutti gli investimenti alla prossima estate. Non altrettanto si può dire per la Juventus che, dopo aver cercato a lungo un centrocampista, ha chiuso per Boga in attacco e per Holm (nello scambio con Joao Mario al Bologna) in difesa. Prima di chiudere con il terzino svedese, però, i bianconeri avevano a lungo trattato Oscar Mingueza in quel ruolo.

A Torino si parlava anche di un accordo tra il difensore spagnolo classe ’99 e la Juve, che avrebbe dovuto pagare un piccolo conguaglio al Celta Vigo per averlo subito invece di aspettare di prenderlo gratis a giugno. E invece l’affare non è andato in porto, con l’ex Barcellona che si appresta a svincolarsi al termine della stagione. Secondo il sito Tmw, adesso Marotta avrebbe messo gli occhi su di lui.

I nerazzurri vedrebbero in Mingueza una sorta di jolly per Chivu, potendo agire sia da esterno sia a destra che a sinistra e all’occorrenza anche da braccetto difensivo. La Juventus non sembra più interessata a lui e quindi ci sarebbe anche meno concorrenza. L’età è abbastanza in linea con i parametri di Oaktree che in estate dovranno fare molti investimenti per rivoluzionare la rosa. Un colpo a costo zero, quindi, potrebbe far comodo.