“Dialoghi positivi con l’Inter”: Marotta piazza il primo colpo estivo

Gli uomini mercato nerazzurri avrebbero avuto un contatto diretto con l’agente di un calciatore che piace a Chivu

L’Inter vuole vincere il derby della Madonnina sul campo contro il Milan. Ma anche il derby d’Italia sul mercato contro la Juventus. Tanti sono gli obiettivi comuni a nerazzurri e bianconeri, per questo Marotta e Ausilio stanno cercando di muoversi con anticipo rispetto a Comolli. Ecco perché stanno pensando di chiudere già a marzo un colpo per la prossima estate.

Calciomercato Inter, sprint Marotta per Vicario
Beppe Marotta (foto Ansa) – Grafica Interlive.it

Stiamo parlando di Gugliemo Vicario, portiere italiano del Tottenham con tanta voglia di lasciare la Premier League per tornare in Serie A. Sia l’Inter – con Sommer in scadenza di contratto e Martinez che non ha ancora convinto – che la Juve sono interessati all’estremo difensore degli Spurs. La Vecchia Signora deve fare i conti con un Di Gregorio sempre più nel mirino dei suoi tifosi e un Perin che potrebbe chiedere la cessione per tornare titolare.

Il club londinese è disposto a cederlo, ma chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro. Marotta spera di riuscire a strappare un prezzo più basso, specie in caso di retrocessione del Tottenham… Intanto il quotidiano Il Giornale rivela che “l’agente di Vicario sta parlando con l’Inter e i primi dialoghi tra le parti sono stati positivi“. Cresce l’ottimismo in casa nerazzurra, ma la Juventus non si è ancora arresa.

