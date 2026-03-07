“Dialoghi positivi con l’Inter”: Marotta piazza il primo colpo estivo

Gli uomini mercato nerazzurri avrebbero avuto un contatto diretto con l’agente di un calciatore che piace a Chivu

L’Inter vuole vincere il derby della Madonnina sul campo contro il Milan. Ma anche il derby d’Italia sul mercato contro la Juventus. Tanti sono gli obiettivi comuni a nerazzurri e bianconeri, per questo Marotta e Ausilio stanno cercando di muoversi con anticipo rispetto a Comolli. Ecco perché stanno pensando di chiudere già a marzo un colpo per la prossima estate.

Stiamo parlando di Gugliemo Vicario, portiere italiano del Tottenham con tanta voglia di lasciare la Premier League per tornare in Serie A. Sia l’Inter – con Sommer in scadenza di contratto e Martinez che non ha ancora convinto – che la Juve sono interessati all’estremo difensore degli Spurs. La Vecchia Signora deve fare i conti con un Di Gregorio sempre più nel mirino dei suoi tifosi e un Perin che potrebbe chiedere la cessione per tornare titolare.

Il club londinese è disposto a cederlo, ma chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro. Marotta spera di riuscire a strappare un prezzo più basso, specie in caso di retrocessione del Tottenham… Intanto il quotidiano Il Giornale rivela che “l’agente di Vicario sta parlando con l’Inter e i primi dialoghi tra le parti sono stati positivi“. Cresce l’ottimismo in casa nerazzurra, ma la Juventus non si è ancora arresa.