AIA ammette un solo errore, ma il dialogo in Sala Var è terrificante

Arriva il verdetto sugli episodi di Inter-Atalanta: regolare la rete di Krstovic, manca un rigore su Frattesi

Dei tre clamorosi errori arbitrali che hanno condizionato la partita tra Inter e Atalanta, l’AIA è stata disposta ad ammetterne soltanto uno. La rete di Krstovic, chiaramente viziata da un fallo di Sulemana su Dumfries, è stata giudicata regolare anche da Dino Tommasi, uno dei bracci destri di Rocchi, a Open Var in onda su Dazn.

Terribile il dialogo in sala Var. Prima Gariglio dice che la spinta non c’è, poi si accorge del contatto basso tra i due e inizia a dubitare sulla regolarità della rete. Quindi chiede a Chiffi: “Vedi che lo prende lì? Glielo facciamo rivedere?“. Ma quest’ultimo rimane in silenzio e incalzato sul prendere una posizione, risponde che per lui non è fallo. Quando comunicano con l’arbitro di campo Manganiello, cambiano versione: spinta c’è, ma non fallosa.

Ammissione invece sul rigore non fischiato per il fallo di Scalvini su Frattesi. In sala Var vaneggiano: il primo replay ha un’inquadratura non ottimale ma già si sente dire che non c’è niente. Poi si inventano che l’atalantino gioca il pallone, infine che il contatto è leggerissimo. Tommasi è costretto a dire che in tutti gli altri episodi simili è stato dato rigore e che il Var sbaglia.

Sorprende che il check sia durato appena 32 secondi, senza prendere in considerazione il successivo contatto tra Ederson e Dumfries. Qui Tommasi si arrampica sugli specchi, dicendo che è il terzino interista a tirare giù l’avversario, quando si vede bene dalle immagini lo sgambetto del brasiliano. Il programma Open Var potrebbe essere cancellato la prossima stagione: forse si vogliono evitare certe figure di m…