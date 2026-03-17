Chivu promosso, arbitri bocciati: “Var inutile e penso sia malafede”

Non si placano le polemiche dopo il pareggio tra Inter e Atalanta. Per la corsa scudetto i nerazzurri restano i favoriti

Testa alla Fiorentina. La 29esima giornata di Serie A avrebbe potuto segnare una svolta nella corsa scudetto, ma il Milan è stato sconfitto in trasferta dalla Lazio, fallendo l’occasione di portarsi a 5 punti dall’Inter capolista. La squadra di Chivu, il giorno prima, era stata fermata dal pareggio dall’Atalanta. O meglio, dagli errori dell’arbitro Manganiello e del Var che hanno permesso ai bergamaschi di evitare la sconfitta.

“Il Var è inutile, va tolto”. Pensieri e parole di Antonio Cassano. Intervistato da Goal, l’ex attaccante dell’Inter lancia accuse pesanti: “Lo dico da 5 anni, meglio lasciare solo l’arbitro di campo. Il rigore su Frattesi è clamoroso: Manganiello sbaglia e ci può stare se è scarso, ma al Var che fanno? A questo punto mi viene da pensare alla malafede“.

Per quanto riguarda la corsa scudetto, Cassano non ha dubbi: “L’Inter è la più forte, come fa a perderlo? Solo se richiamasse Inzaghi in panchina… Chivu ha fatto un lavoro eccezionale, con tanti calciatori in fase calante e in scadenza di contratto. Ha fatto il Mondiale per Club e niente preparazione: allenatore e persona fantastica. In Italia non ci meritiamo né lui né Fabregas, ma i vari Allegri e Mourinho che fanno il cinema”.