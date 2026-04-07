Duello scudetto Inter-Napoli, calendari a confronto: che anomalia!

I nerazzurri di Chivu hanno sette punti di vantaggio sui partenopei di Chivu a sette giornate dal termine della Serie A

L’ultimo turno di campionato ha stabilito che sarà il Napoli a contendere lo scudetto all’Inter nel rush finale di questa stagione. La vittoria nel posticipo di Pasquetta ha permesso agli uomini di Conte di operare il sorpasso in classifica sul Milan e di restare a 7 punti dalla squadra di Chivu che il giorno prima aveva rifilato cinque gol alla Roma. Nel prossimo week end, invece, saranno i partenopei a scendere in campo per primi.

E lo faranno in trasferta contro il Parma, mentre l’Inter farà visita al Como. Curiosità anomala: delle sette avversarie ancora da incontrare per le due pretendenti al titolo, più della metà (quattro) sono le stesse. Alla 33esima giornata, i nerazzurri anticipano al venerdì contro il Cagliari in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, mentre i campani ospitano la Lazio due giorni dopo.

Poi il Napoli giocherà la seconda partita di fila in casa contro la Cremonese, mentre l’Inter è di scena sul campo del Torino. La prima domenica di maggio vedrà Como-Napoli e Inter-Parma, poi alla terzultima Chivu fa visita alla Lazio, mentre Conte riceve il Bologna. Gli ultimi due ostacoli per i meneghini saranno Verona e Bologna, per gli azzurri invece ci saranno Pisa e Udinese.