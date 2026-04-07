Inter, ecco il vero Mister X: bisogna trattare con la Juventus

Piace a Chivu ed è un pupillo di Ausilio, ma l’affare è tutto in salita: coinvolto anche un terzo club

A gennaio non ci sono stati nuovi acquisti da parte dell’Inter, sebbene mister Cristian Chivu avrebbe voluto un rinforzo in grado di ricoprire più ruoli e di cambiare modulo. Stiamo parlando di Moussa Diaby, esterno offensivo francese che milita nell’Al Ittihad. L’intesa tra i nerazzurri e il calciatore era stata trovata, ma il club saudita ha preferito non cederlo a stagione in corso.

In estate Piero Ausilio potrebbe tornare alla carica, ma c’è un’alternativa più gradita al direttore sportivo dell’Inter, che intriga anche lo stesso Chivu. Stiamo parlando di Nico Gonzalez. Come Diaby è mancino e può giocare sia esterno a tutta fascia nel 3-5-2 che dietro la punta nel 3-4-2-1 o ala nel 4-3-3. Attualmente in prestito all’Atletico Madrid, che ha un obbligo di riscatto condizionato al numero di presenze che ormai è impossibile da raggiungere.

Questo non vuol dire che i Colchoneros molleranno il nazionale argentino: previsti incontri con la Juventus per rivedere l’accordo e abbassare la cifra (25 milioni più 5 di bonus, ndr) per trasformare il trasferimento in definitivo. L’Inter sta alla finestra, pronta a intromettersi se Nico Gonzalez dovesse fare ritorno in bianconero. A quel punto, però, oltre alle difficoltà di fare affari con la Juve, va capito se Spalletti abbia intenzione di tenerlo o meno.