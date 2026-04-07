Inter, ricambia il futuro di Calhanoglu: la richiesta di Chivu

Il centrocampista turco è in scadenza di contratto nel 2027 e continua a far gola al Galatasaray in patria

Chissà come sarebbe andata senza il gol di Hakan Calhanoglu. Il regista turco lo ha fatto di nuovo, come a gennaio contro il Napoli e come contro il Verona la scorsa stagione: gran gol con una sassata da oltre 30 metri. Una rete, quella di Pasqua contro la Roma, che ha permesso all’Inter di andare all’intervallo in vantaggio. Prima di dilagare nella ripresa con le firme di Lautaro Martinez, Thuram e Barella.

Il centrocampista della Nazionale turca ha dimostrato di nuovo la sua importanza nello scacchiere di Chivu, tanto che il tecnico rumeno avrebbe detto alla dirigenza nerazzurra che possono cedere tutti tranne Calhanoglu e Lautaro. Il discorso sul futuro dell’ex milanista è un argomento molto delicato all’Inter. In scadenza di contratto nel 2027, il discorso sul rinnovo per ora è fermo. Se ne parlerà a fine stagione.

Ma una cosa è certa, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, senza rinnovo sarà cessione. Al Galatasaray. I giallorossi di Istanbul sono pronti a tornare alla carica in estate, mentre l’Inter ha cambiato idea sul far andare Calhanoglu in scadenza. A spostare gli equilibri sono anche i frequenti infortuni muscolari. E poi l’idea di cambiare modulo, passando al 3-4-2-1 con l’acquisto di Manu Kone, che può diventare persino 4-2-3-1 se partisse anche Bastoni.