Centrocampo Inter tutto nuovo, quattro per quattro: tutti i nomi

Il club nerazzurro si appresta a rivoluzionare il reparto mediano di Chivu per la prossima stagione: chi parte e chi arriva

L’Inter sarà sicura protagonista nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tra i reparti che verranno maggiormente stravolti c’è senza dubbio quello mediano. Ad oggi soltanto due sono i giocatori sicuri di restare: Zielinski che si è rilanciato sotto la gestione Chivu e Sucic sul quale la dirigenza è pronta a scommettere. Anche Barella, salvo sorprese (tradotto: offerte irrinunciabili) dovrebbe restare ad Appiano Gentile.

A fare le valigie, invece, sarà in primis Mkhitaryan, il cui contratto scade a giugno e che potrebbe decidere di lasciare il calcio giocato. Quasi certa anche la partenza di Frattesi, che ha voglia di rilanciarsi in una squadra che possa garantirgli il posto da titolare. Cerca minuti pure Diouf, per il quale si prospetta una cessione in prestito. Da valutare Calhanoglu, a metà tra rinnovo e Galatasaray. Chivu lo stima, ma se andasse via potrebbe cambiare modulo.

In entrata un colpo è già stato messo a segno a giugno: Massolin dal Modena che arriverà a luglio. Quasi certo pure il ritorno di Stankovic dal Club Brugge. Poi si tornerà alla carica per Manu Kone: pronti 40 milioni di euro da offrire alla Roma per liberare il francese. Ma i grandi colpi in mediana potrebbero essere due, con Zanetti che prova a convincere il connazionale Perrone del Como e Ausilio che continua a corteggiare Jones del Liverpool.