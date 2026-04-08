Como-Inter, fa discutere la designazione di Rocchi: scelta inconsueta

Il big match di domenica sera al Sinigaglia sarà diretto dall’arbitro internazionale Massa. Ma l’anomalia riguarda il Var

Sono stati designati gli arbitri della 32esima giornata del campionato di Serie A, che si aprirà venerdì con l’anticipo tra Roma e Pisa per il quale è stato scelto Feliciani. La gara più importante del week end è di certo il posticipo di domenica tra Como e Inter: il designatore Rocchi ha deciso di affidare la sfida del Sinigaglia a Davide Massa. Un direttore di gara internazionale reduce da Juventus-Genoa di lunedì scorso.

Finora 14 le gare dirette dal fischietto ligure in questa Serie A, tra cui due volte la squadra di Chivu. Due successi esterni contro Roma e Cremonese. Nerazzurri sempre vittoriosi con Massa nelle ultime sette partite di campionato: l’ultima sconfitta risale a tre anni e mezzo fa in casa contro la Roma. Un precedente stagionale anche con la squadra di Fabregas: successo interno contro gli stessi giallorossi meno di un mese fa.

Fin qui niente di strano. La vera anomalia riguarda la designazione al Var dove ci sarà Aureliano assistito da Maggioni. Scelta inconsueta visto che lo stesso Aureliano era Avar a Pasqua in Inter-Roma. Il quarto ufficiale sarà Ayroldi, mentre gli assistenti saranno Meli e Alassio. Tornando a Massa: due gli errori che gli ha riconosciuto Rocchi in questa stagione: mancata espulsione di Caracciolo in Pisa-Lazio e rigore generoso a Vergara in Genoa-Napoli.