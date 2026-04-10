Inter, addio a fine stagione: annuncio UFFICIALE di Dumfries

Il terzino destro olandese esce allo scoperto in merito al suo futuro: c’è sempre la clausola di rescissione

Il ritorno di Lautaro Martinez è stato soltanto l’ultimo dei tre big all’Inter. Prima di lui era uscito dall’infermeria Hakan Calhanoglu e prima ancora Denzel Dumfries, che è rimasto ai box più di tutti. “E’ stato il periodo più difficile della mia carriera: non avevo mai avuto un infortunio così, con la necessità di operarmi. Ma adesso guardo avanti: abbiamo giocato bene contro la Roma e dobbiamo fare lo stesso contro il Como“.

Domenica gara molto delicata nella corsa scudetto, con la squadra di Fabregas che sarà ostacolo dell’Inter anche per la conquista della finale di Coppa Italia. “Vogliamo vincere titoli, sarebbe bellissimo fare il double – prosegue il Nazionale olandese in una intervista a Sky Sport – Da adesso in avanti ogni partita è una finale e noi vogliamo conquistare entrambi i trofei“.

Il nome di Dumfries tiene banco anche per il calciomercato. A luglio si riattiva la clausola di rescissione da 25 milioni di euro che fa gola ai club della Premier League. L’esterno destro non se la sente di dire che resterà in nerazzurro: “Non penso a quello che succederà dopo questa stagione, penso soltanto alla prossima partita. All’Inter sono contento, qui c’è la mia famiglia, ma l’unico pensiero è quello di vincere i titoli”.