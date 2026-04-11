Paragone Chivu-Inzaghi: parlano Calhanoglu, Zielinski, Sommer e Esposito

Il portiere, i due centrocampisti e l’attaccante nerazzurri parlano del cambio alla guida tecnica dalla scorsa stagione a quella attuale

Tempo di interviste in casa Inter. Tra televisioni e giornali, ben quattro giocatori nerazzurri hanno rilasciato dichiarazioni alla vigilia della delicata sfida contro il Como. A sette giornate dalla fine, la squadra di Chivu vanta 7 punti di vantaggio sul Napoli primo inseguitore: il sentiment comune a tutti è lo stesso. Sono sette finali da vincere per andare a conquistare lo scudetto.

Tra le domande ce n’è una ricorrente che riguarda il cambio in panchina da Inzaghi a Chivu. Il più diplomatico è stato il portiere Yann Sommer, che a Sport Mediaset ha detto: “Non mi piace fare paragoni, abbiamo passato momenti bellissimi con Simone prima e con Cristian ora, che parla tanto coi giocatori e vuole un calcio più verticale“.

Così invece Piotr Zielinski al Corriere dello Sport: “Inzaghi è stato tra quelli che mi ha voluto qui, con lui avevo un gran rapporto ma mi è dispiaciuto non aver potuto dare il mio contributo. Chivu è una persona speciale: quando è arrivato qui io ero infortunato e lui mi ha parlato tanto. Mi ha dato fiducia e ha puntato su di me: sono contento che sia all’Inter“.

Quasi sulla stessa linea Hakan Calhanoglu a La Repubblica: “Con Inzaghi rapporto bellissimo, mi ha voluto fortemente all’Inter. Chivu è ancora più empatico, più vicino ai calciatori: vuole sapere come stai fuori dal campo”. Infine Pio Esposito, che al Corriere della Sera ha risposto così alla domanda se con Inzaghi in panchina sarebbe stato ceduto dall’Inter: “Non lo so, forse sarebbe stato più complicato. Ma Chivu ha una propensione speciale per me“.