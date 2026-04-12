Lautaro Martinez, la maxi offerta che fa vacillare l’Inter

di

Il centravanti argentino non è sul mercato, ma un top club è pronto a dare l’assalto al capitano nerazzurro a suon di milioni

Si è detto e scritto tante volte: in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione all’Inter. C’è bisogno di ringiovanire la rosa – visto che ben cinque ultra 30enni sono in scadenza di contratto – ma anche di rinforzarla. Magari finanziando i nuovi acquisti con qualche cessione eccellente. Nessuno è incedibile per Oaktree, anche se ci sono dei punti fermi. In primis il capitano Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez nel mirino del Chelsea
Lautaro Martinez nel mirino del Chelsea (foto Ansa) – Interlive.it

L’importanza del Toro di Bahia Blanca si è vista quando è tornato in campo: subito doppietta alla Roma dopo tre partite senza vittorie. Stasera Chivu non potrà contare sul bomber argentino contro il Como ed i tifosi nerazzurri già temono un altro passo falso nella corsa scudetto. Il rischio è che Lautaro Martinez torni in campo soltanto a maggio contro il Parma, saltando anche i match contro Cagliari e Torino oltre alla Coppa Italia.

Per quanto riguarda il suo futuro, invece, si registrano nuove voci su un interessamento del Chelsea. Attualmente sesti in classifica, i Blues vogliono tornare in Champions League (in Premier se ne qualificano cinque, ndr) e poi giocarla da protagonisti. I londinesi vedono in Lautaro l’attaccante perfetto per fare il salto di qualità e secondo il sito Team Talk avrebbero pronta un’offerta da 105 milioni di euro che potrebbe far vacillare l’Inter.