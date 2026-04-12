Lautaro Martinez, la maxi offerta che fa vacillare l’Inter

Il centravanti argentino non è sul mercato, ma un top club è pronto a dare l’assalto al capitano nerazzurro a suon di milioni

Si è detto e scritto tante volte: in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione all’Inter. C’è bisogno di ringiovanire la rosa – visto che ben cinque ultra 30enni sono in scadenza di contratto – ma anche di rinforzarla. Magari finanziando i nuovi acquisti con qualche cessione eccellente. Nessuno è incedibile per Oaktree, anche se ci sono dei punti fermi. In primis il capitano Lautaro Martinez.

L’importanza del Toro di Bahia Blanca si è vista quando è tornato in campo: subito doppietta alla Roma dopo tre partite senza vittorie. Stasera Chivu non potrà contare sul bomber argentino contro il Como ed i tifosi nerazzurri già temono un altro passo falso nella corsa scudetto. Il rischio è che Lautaro Martinez torni in campo soltanto a maggio contro il Parma, saltando anche i match contro Cagliari e Torino oltre alla Coppa Italia.

Per quanto riguarda il suo futuro, invece, si registrano nuove voci su un interessamento del Chelsea. Attualmente sesti in classifica, i Blues vogliono tornare in Champions League (in Premier se ne qualificano cinque, ndr) e poi giocarla da protagonisti. I londinesi vedono in Lautaro l’attaccante perfetto per fare il salto di qualità e secondo il sito Team Talk avrebbero pronta un’offerta da 105 milioni di euro che potrebbe far vacillare l’Inter.