Risultato Como-Inter e Scudetto anticipato: la previsione da Napoli

Oggi in campo per la 32esime giornata: prima la squadra di Conte a Parma, poi quella di Chivu in riva al lago

E’ una domenica fondamentale nella corsa scudetto. Scendono in campo le due maggiori pretendenti: alle ore 15 il Napoli di Conte fa visita al Parma di Cuesta, mentre in serata il big match tra il Como di Fabregas e l’Inter di Chivu. Che dovrà nuovamente fare a meno di Lautaro Martinez, tornato decisivo con la doppietta alla Roma ma ancora infortunato.

Proprio l’assenza del Capitano nerazzurro, dopo la vittoria sul Milan, ha riacceso l’entusiasmo tra i partenopei. Ma c’è anche chi (forse per scaramanzia) la pensa diversamente: “Secondo me il Como ne prenderà quattro dall’Inter… Quando li perde questi 7 punti di vantaggio la squadra di Chivu nelle ultime sette giornate?” si chiede il giornalista Mimmo Malfitano nel suo intervento a Radio Marte.

La seconda previsione riguarda la data della conquista dello scudetto, fissata al 10 maggio: “Nelle ultime cinque di campionato, i nerazzurri al massimo perderanno un punto o due. Il Napoli può anche fare bottino pieno nelle prossime cinque, ma questo significherà che l’Inter conquisterà il titolo con due giornate di anticipo. Peraltro le ultime due sono contro Verona e Bologna, ma per allora i giochi saranno già fatti”.