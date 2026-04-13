Attacco a Chivu: “Il più sopravvalutato di tutti. Mediocre fortunato”

Pesanti accuse all’allenatore dell’Inter, definito un arrogante: “Salvato da Chivu che stava per sostituire”

La vittoria dell’Inter a Como ha portato a 9 i punti di vantaggio sul Napoli primo inseguitore nella corsa scudetto. Ora il traguardo tricolore sembra più vicino e ricomincia la corsa a sminuire l’eventuale titolo dei nerazzurri. Sul banco degli imputati è finito mister Cristian Chivu, per molti bravo a proseguire il lavoro di Inzaghi e fare da psicologo dopo la sconfitta in finale di Champions. Ma vittima delle accuse di Giancarlo Padovan.

Nel suo editoriale al Messaggero Veneto, il giornalista sportivo tuona contro il tecnico rumeno: “Scudetto vinto ieri nonostante l’assenza di Lautaro Martinez e, soprattutto, la presenza in panchina dell’allenatore più sopravvalutato e arrogante della Seria A. La fortuna aiuta i mediocri e Chivu si è ritrovato con tre punti decisivi grazie alla doppietta di Dumfries che lui stava per sostituire. Una doppietta che ha reso inutile gli assalti finali del Como“.

L’analisi di Padovan si allarga anche alle partite precedenti: “A parte la goleada contro una Roma dimezzata la scorsa settimana, la gestione di Chivu e i risultati prima della sosta erano stati talmente deludenti da incoraggiare la possibile rimonta del Napoli. Ma poi Conte ha buttato due punti a Parma e a quel punto nemmeno Chivu poteva perdere questo scudetto. Nulla da dire sul titolo dell’Inter: è la squadra più forte“.