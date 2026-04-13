Bomba Bastoni: “Inter sta cercando di venderlo in tutti i modi”

Il difensore centrale nerazzurro e della Nazionale italiana è stato sostituito all’intervallo della partita contro il Como

Il calcio ha la memoria corta. Ci sono stati giocatori all’Inter in questa stagione che hanno tirato la carretta per buona parte della stagione e ora sono un po’ in debito di ossigeno. Bastano un paio di prestazioni sotto la sufficienza e partono le critiche. È quanto sta accadendo, ad esempio, a Federico Dimarco e Alessandro Bastoni, che hanno macinato kilometri sfornando assist sulla corsia sinistra.

Il primo è uscito al decimo della ripresa per fare posto a Luis Henrique, mentre il secondo è stato sostituito dall’altro brasiliano Carlos Augusto all’intervallo. “Bastoni è un giocatore improponibile che l’Inter sta cercando in tutti i modi di vendere al Barcellona. Adesso hanno fatto il prezzo minimo… Non voglio alimentare la gogna mediatica, ma non ne indovina mezza da tre mesi, a prescindere dalla simulazione e dall’esultanza”.

Pensieri e parole di Gianni Visnadi, che a Radio Radio analizza così il match: “Partita vinta da Chivu? Non sono d’accordo, ha preso una bambola da Fabregas che gli ha nascosto qualsiasi cosa. Poi ci sono stati gli errori individuali. Dall’uscita di Butez allo stop errato di Kempf. L’Inter vinceva il campionato anche perdendo questa partita per mancanza di concorrenti. Grandi meriti all’Inter, ci mancherebbe altro, ma la concorrenza si è ritirata. Il Napoli non poteva pensare di vincere 12 partite di fila e infatti non ci è riuscito”.