Calhanoglu lascia l’Inter? Svelata la nuova squadra: “Manca solo la firma”

L’agente esce allo scoperto: “I colloqui stanno procedendo in modo positivo”

Non è per nulla un caso che l’Inter sia tornata a vincere con il rientro in campo di Hakan Calhanoglu. Due partite, Roma e Como (coi giallorossi il suo gol è stato decisivo per cambiare l’inerzia della gara) e due successi pesanti per i nerazzurri di Chivu, ora davvero a un passo dallo Scudetto.

Nonostante abbia abbondantemente superato i trenta e anche quest’anno avuto diversi guai fisici, il numero 20 rimane un giocatore unico e insostituibile. Un giocatore determinante quasi quanto Lautaro Martinez. Sul suo futuro, tuttavia, regna ancora assoluta incertezza: resta, magari rinnovando il contratto in scadenza nel 2027, oppure va via?

Calhanoglu al Galatasaray il prossimo anno: “Al 99% sarà così”

Per l’agente suo connazionale Taner Karaman, intervenuto come ospite ad ‘Aspor Tv’, a meno di colpi scena lascerà l’Inter per trasferirsi al Galatasaray: “Sarà così al 99%, con l’1% di margine che dipende dal fatto che la firma sull’intesa non è ancora arrivata, di conseguenza può succedere ancora di tutto”.

Per Karaman, Calhanoglu ha “dato la sua parola al Galatasaray. Sappiamo anche che i colloqui stanno procedendo in modo positivo. Si è arrivati al punto in cui si parla ormai di ‘ok, parlerò anche con il mio club’…“. Insomma, la telenovela turca con protagonista Calhanoglu, e ancora una volta il Galatasaray, è appena ricominciata. Aspettando il barbiere di fiducia e l’amico del cuore… Per dirla alla Lotito, ‘pagare moneta vedere cammello’.

Fossimo in Ausilio e Marotta, e purtroppo o per fortuna non lo siamo, lo daremmo via solo per una cifra davvero irrifiutabile. Altrimenti, meglio tenerselo e goderselo per almeno un’altra stagione. Chivu sarà d’accordo.