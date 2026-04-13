Nico Paz, gol e messaggio a Marotta: “Ideale per l’Inter”

Il fantasista del Como a segno nel match di Sinigaglia: “Così Chivu può passare al 4-2-3-1”

C’è lo zampino di Nico Paz in tutti e tre i gol che il Como ha segnato all’Inter. Nel primo va a segno Alex Valle con un tap-in dopo la parata di Sommer sul tiro del Nazionale argentino, il secondo è tutto suo e poi si procura il rigore (che in realtà non doveva essere assegnato da Massa) del terzo. A dire la verità anche sul 2-2 nerazzurro è decisivo con un passaggio errato da cui nasce la rete di Thuram.

Un’altra grande prestazione che non sarà passata inosservata agli uomini mercato interisti Marotta e Ausilio. Non è un mistero che l’Inter sia da tempo sulle tracce di Nico Paz, ma intanto bisognerà capire con chi si dovrà trattare in estate. Perché oggi gioca al Como, ma sicuramente il Real Madrid eserciterà la clausola di riacquisto. Per poi tenerlo o rivenderlo al miglior offerente dopo i Mondiali.

L’ex tecnico Andrea Stramaccioni non ha dubbi e a Dazn afferma: “Se fossi nell’Inter e avessi un tesoretto da spendere, lo userei per Nico Paz. Ha caratteristiche uniche in Serie A e farebbe fare il salto di qualità al centrocampo. Ai nerazzurri manca un numero 10 come lui e peraltro consentirebbe a Chivu anche di cambiare modulo passando al 4-2-3-1″.