Inter-Cagliari perde un protagonista. UFFICIALE: out due settimane

Lesione al polpaccio destro per il centrocampista. Bisseck e Pavoletti verso il recupero, ancora fuori Lautaro

Tenere alta la concentrazione e non sprecare il vantaggio di 9 punti. In casa Inter i festeggiamenti per il successo sul Como devono essere messi da parte in fretta perché si torna in campo già venerdì sera per l’anticipo della 33esima giornata di Serie A contro il Cagliari. Sfida delicata – visto che i sardi vanno a caccia di punti salvezza – che però ha perso un protagonista.

Si tratta di Luca Mazzitelli, uscito dopo mezzora nello scontro diretto vinto contro la Cremonese. Gli esami cui si è sottoposto il centrocampista rossoblu hanno evidenziato “una lesione fasciale al polpaccio destro” come si legge sul comunicato ufficiale del Cagliari. Stop di almeno due settimane e niente sfida all’Inter. Il tecnico Pisacane spera di recuperare invece Pavoletti in attacco, dove ha già ritrovato Belotti che spera di mettere minuti nelle gambe.

Dall’altra parte anche Chivu conta di poter riavere a disposizione Bisseck: il difensore centrale tedesco ha saltato le gare contro Roma e Como per un risentimento muscolare e lavora per essere pronto già venerdì o al più tardi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia sempre contro i lariani di Fabregas di martedì prossimo. Certamente ancora out, infine, Lautaro Martinez che potrebbe comunque andare in panchina per sostenere i compagni come fatto domenica sera al Sinigaglia.