Thuram, dalla cessione al rinnovo: altro bomber via dall’Inter

Il centravanti francese decisivo contro Roma e Como dopo la sosta per le Nazionali, cambia il mercato suo e di un compagno di squadra

È stato criticato molto in questa stagione, specie quando è mancato Lautaro Martinez. Senza il capitano, il peso dell’attacco dell’Inter doveva finire sulle spalle di Marcus Thuram che però non è riuscito a incidere nei match contro Milan, Atalanta e Fiorentina in cui i nerazzurri hanno raccolto appena due punti. Rimettendo in discussione lo scudetto. Poi la sosta per le Nazionali e le due grandi vittorie contro Roma e Como.

Mattatore in entrambi i casi proprio l’attaccante francese. Due assist e un gol contro Gasperini, doppietta decisiva per la rimonta contro Fabregas. Insomma, Tikus è tornato. Anche se lui dice che non se n’è mai andato. Per settimane il nome di Thuram è stato sulla bocca di tutti in chiave calciomercato, tanto che sembrava scontata la sua cessione. Ora è cambiato tutto, si parla addirittura di rinnovo del contratto.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter prenderà in considerazione solo maxi offerte in stile Arabia Saudita, ricordando che c’è una clausola di rescissione da 85 milioni per Thuram. Peraltro anche se Chivu dovesse cambiare modulo passando al 4-2-3-1, il transalpino potrebbe tornare utile nel suo vecchio ruolo di ala. E così a lasciare Appiano Gentile, nel reparto offensivo, potrebbe essere Bonny, se non dovesse accettare di essere la quarta scelta, visto che ormai è stato superato da Pio Esposito nelle gerarchie nerazzurre.