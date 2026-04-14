Violazione FPF ed esclusione dalle coppe, cosa cambia per l’Inter

Pugno duro della Uefa: “Situazione molto preoccupante, devono vendere un calciatore da oltre 100 milioni”

Ogni anno in questo periodo si torna a parlare di Fair Play Finanziario. E ogni anno ci sono club che vengono sanzionati perché non riescono a rientrare nei paletti imposti dalla Uefa. Dopo il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, l’Inter è diventata una società virtuosa e ha rimesso a posto i conti. Ma potrebbe subire conseguenze indirette, andando a rovinare i piani di Beppe Marotta.

Nel mirino della Uefa è finito il Nottingham Forest, i cui conti sono in rosso per le spese eccessive delle ultime stagioni. “La situazione è molto preoccupante, sarà un’estate cruciale” ha detto l’esperto Keith Wyness in una intervista a Football Insider. “Il rischio è quello di essere esclusi dalle coppe europee e di ricevere una multa molto salata. I costi per il cambio di allenatore, direttore sportivo e tanti giocatori hanno inciso molto”.

“Il Nottingham Forest sarà costretto a cedere Elliot Anderson a oltre 100 milioni di euro per rimediare”. Ma cosa c’entra l’Inter con il club inglese? I nerazzurri hanno intenzione di operare delle cessioni nel prossimo mercato, tra cui quella di Davide Frattesi, per il quale già a gennaio si era trovata una bozza di accordo con i Tricky Trees. Ora l’affare rischia di saltare, con Marotta che non vorrebeb vendere il centrocampista romano in Serie A.