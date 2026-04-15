Calciomercato Inter, una punta che salta l’uomo: torna Zaniolo

Nerazzurri a caccia di un fantasista bravo a dribblare per completare l’attacco di Chivu: spunta il 10 dell’Udinese

Con 5 gol e 6 assist in 24 presenze da titolare, Nicolò Zaniolo sta rinascendo all’Udinese. E in molti si rammaricano che l’ormai ex Ct Gattuso non lo abbia convocato per i playoff dell’Italia ai Mondiali. Dopo tanto girovagare in giro per l’Italia e l’Europa – tra Roma, Galatasaray, Aston Villa, Atalanta e Fiorentina – a 26 anni il trequartista toscano sembra essere finalmente maturato in Friuli, dove è in prestito con diritto di riscatto.

I bianconeri hanno tutte le intenzione di pagare i 9 milioni di euro al Galatasaray per rendere il trasferimento definitivo, ma poi sarà difficile tenerlo alla corte di Runjaic. In primo luogo perché a quel punto l’Udinese dovrebbe accollarsi tutto il suo ingaggio da 3 milioni a stagione (ora ne paga un terzo e il resto lo pagano i turchi). Inoltre perché in estate diversi top club potrebbero bussare per Zaniolo.

Il club friulano potrebbe rivenderlo a più del doppio, mettendo a bilancio una bella plusvalenza. Il suo nome è stato più volte accostato al Milan e al Napoli, ed in misura minore anche alla Juventus. La novità, come riporta la Gazzetta dello Sport, è rappresentata dall’Inter che certa un attaccante bravo nel dribbling per completare il reparto offensivo di Chivu. Ovviamente Zaniolo non sarebbe la prima scelta, ma una buona alternativa. Oltre che un ritorno in nerazzurro, dove ha vinto uno Scudetto Primavera senza mai esordire in prima squadra.