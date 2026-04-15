Si nuove anche una big di Premier, ma Bastoni pensa solo al Barcellona | INTERLIVE

Quella blaugrana è la sua unica opzione in caso di addio all’Inter

Non è un momento sereno per Bastoni. Dai problemi sul campo, con di mezzo l’infortunio alla tibia a cui si è fatto male nel derby col Milan e che ha compromesso il suo rendimento nell’ultimo periodo, alla totale incertezza sul futuro, anche se la tentazione Barcellona si fa sempre più forte.

Secondo quanto raccolto da Interlive.it, anche dalla Premier League si sono mossi in maniera concreta per il classe ’99: nella fattispecie il Chelsea, a caccia di un grande difensore per la prossima stagione. I ‘Blues’, però, sono stati rimbalzati dal numero 95 di Chivu.

Per Bastoni l’unica opzione in caso di addio all’Inter è, per l’appunto, il Barcellona. Nella sua testa c’è solo il Barça, e questo è assai comprensibile: i catalani hanno un appeal come pochi altri al mondo, in più hanno una squadra che, sulla carta, è destinata ad essere una delle protagoniste assolute del calcio internazionale nei prossimi anni.

In Spagna Bastoni potrà puntare a vincere quella Champions solamente accarezzata con l’Inter. L’hanno invece solo annusata, con riferimento alle ultime due edizioni, Yamal e compagni: se l’anno scorso sono stati buttati fuori in semifinale proprio dall’Inter, quest’anno ci ha pensato l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, già nei quarti, a interrompere il loro sogno.

Laporta e soci hanno da tempo ha aperto un dialogo con l’entourage di Bastoni: se fosse stato per Tullio Tinti, il 27enne di Casalmaggiore sarebbe andato via da Milano già qualche anno fa. L’estate prossima sembra poter essere finalmente quella giusta, anche perché il contratto con l’Inter scade nel 2028. Addio o permanenza con rinnovo, siamo a un bivio.

Da capire con che tipo di offerta busserà alla porta il Barcellona: Marotta e Ausilio non mantengono nessuno controvoglia, ma neanche potranno permettersi di svendere (a 40/50 milioni vorrebbe dire svenderlo…) uno dei pilastri e simboli di questa Inter.