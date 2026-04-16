Chivu pensa alla Coppa Italia, ampio turnover in Inter-Cagliari

Il tecnico rumeno pronto a fare diversi cambi nella formazione da opporre ai sardi nell’anticipo di Serie A in vista del Como

È già tempo di vigilia di campionato. Domani l’Inter ospita il Cagliari nell’anticipo della 33esima giornata di Serie A in una gara che mette di fronte due squadre in piena lotta per i rispettivi obiettivi. Cristian Chivu vuole dare la spallata definitiva alla corsa scudetto, estromettendo Napoli e Milan. Vincenzo Pisacane vuole dare continuità al successo con la Cremonese per avvicinarsi alla salvezza aritmetica.

Ma l’Inter non si accontenta e sogna il double con la Coppa Italia. Martedì la sfida di ritorno della semifinale con il Como dopo lo 0-0 dell’andata per conquistare un posto in finale. E secondo il Corriere dello Sport, Chivu starebbe pensando più al match coi lariani di Fabregas che a quello coi sardi, nel quale potrebbe affidarsi ad un ampio turnover. Ben quattro i cambi di formazione possibili rispetto a domenica scorsa.

Due in difesa, con Bisseck che non ha ancora recuperato, potrebbe essere De Vrij a fare il centrale al posto di Acerbi. Turno di riposo anche per Bastoni, con il rilancio di Carlos Augusto dal primo minuto. Ma il brasiliano potrebbe anche far rifiatare Dimarco sulla fascia sinistra. A centrocampo riecco Mkhitaryan, con Zielinski che si accomoda in panchina. Infine in attacco coppia tutta francese con Bonny al posto di Pio Esposito ad affiancare Thuram.