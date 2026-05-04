Infermeria Inter, ecco chi recupera Chivu e chi resta fuori

Il tecnico nerazzurro deve affrontare il doppio impegno tra Serie A e Coppa Italia contro la Lazio
Doppia trasferta a Roma contro la Lazio. I prossimi due impegni dell’Inter saranno contro lo stesso avversario e nello stesso stadio. Si parte sabato con la squadra di Cristian Chivu che giocano in anticipo per la 36esima giornata di Serie A con lo scudetto già conquistato aritmeticamente ieri contro il Parma. Tra nove giorni, invece, i nerazzurri contenderanno agli uomini di Sarri il secondo trofeo stagione: la Coppa Italia.
C’è voglia di fare il doblete, ma va capito chi sarà a disposizione di Chivu. In primis Lautaro Martinez: dopo la mezzora finale contro i ducali, il Capitano dell’Inter dovrebbe giocare un tempo sabato prossimo per poter essere poi titolare in finale. L’obiettivo è di farlo tornare al massimo della forma per la seconda sfida alla Lazio. Recuperato ormai del tutto, invece, Bastoni che tuttavia potrebbe partire dalla panchina.
Il vero problema riguarda Hakan Calhanoglu: fermatosi per un problema al polpaccio prima del match col Torino, non partirà per la Capitale nel week end. Le speranze per il 13 maggio sono poche, ma il centrocampista turco ci proverà. Infine Luis Henrique: questa settimana l’esterno destro brasiliano dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni e quindi Chivu potrà contare su di lui già sabato prossimo.