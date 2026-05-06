Inter, vuole tornare da Spalletti: pronto a ridursi l’ingaggio

La Juventus rovina i piani di calciomercato dei nerazzurri: l’affare può andare in porto per 35-40 milioni di euro

La prossima estate ci sarà più di un derby d’Italia. Sul campo Inter e Juve si affronteranno in amichevole dall’altra parte del mondo, più precisamente in Australia. Sul terreno del mercato, invece, sono previsti tanti duelli tra Marotta e Comolli. Ci sono giocatori nerazzurri che fanno gola ai bianconeri e molti obiettivi comuni, con Spalletti che ha una serie di nomi ai suoi dirigenti per provare a colmare il gap coi campioni d’Italia.

Un reparto che entrambi i club dovranno rafforzare è la difesa e a entrambi piace Kim Min-Jae. Il centrale sudcoreano del Bayern Monaco vuole cambiare aria a fine stagione per tornare a giocare con più continuità. Su di lui ci sono un paio di club di Premier League e il Fenerbahce vorrebbe portarlo in Turchia, ma la sua destinazione preferita sembra essere la Serie A, dove ha già trionfato col Napoli.

Proprio per questo, secondo il sito tedesco fussballdaten, la Juventus sarebbe in pole. A Torino, infatti, Kim ritroverebbe Spalletti. Anche Chivu lo stima molto ed è pronto ad affidargli le chiavi della difesa, riportando Akanji al ruolo di braccetto destro. Sullo sfondo, c’è anche il Milan. In ogni caso, per tornare in Italia il difensore sudcoreano dovrà ridursi l’ingaggio rispetto a quello percepito ora al Bayern.