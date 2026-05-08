Calciomercato Inter, il nuovo portiere dipende da… Nico Paz

L’acquisto di un altro estremo difensore per i nerazzurri è legato al fantasista del Como ‘controllato’ dal Real Madrid

Yann Sommer si appresta a vivere le ultime settimane da portiere dell’Inter. Il suo contratto è in scadenza a giugno e non verrà rinnovato. Normale che i tifosi si chiedano chi sarà il prossimo titolare dei pali della porta nerazzurra. A sorpresa la risposta è che molto dipende da Nico Paz. Che di mestiere fa il trequartista e non il portiere, ma i due affari sono strettamente legati.

Gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio in estate torneranno alla carica con il Real Madrid (che di certo eserciterà la clausola di riacquisto dal Como) per il giovane fantasista argentino. Soltanto se dovesse fallire l’assalto a Nico Paz, infatti, l’Inter cercherebbe un nuovo primo portiere. I nomi sono sempre gli stessi: da Vicario del Tottenham ad Atubolu del Friburgo fino a Lunin dello stesso Real.

Ma la speranza del fondo Oaktree è di riuscire a piazzare il grande colpo in attacco. Per farlo è pronto a ‘risparmiare’ in porta, promuovendo Josep Martinez a titolare e affiancandogli un vice di esperienza. Che comunque non sarà Sommer. Si punta più su qualcuno che già conosce il campionato italiano e il cui cartellino possa essere quasi regalato, come ad esempio Provedel della Lazio e De Gea della Fiorentina.