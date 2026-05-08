Inter, ora Pavard diventa una risorsa: finisce nello scambio

Nuovo assalto al pupillo del Ds Ausilio: il difensore francese può essere la chiave per sbloccare l’affare

C’era anche il Like di Benjamin Pavard tra quelli messi ai post pubblicati domenica sui social per celebrare il 21esimo scudetto dell’Inter. Il difensore francese ha giocato una partita quest’anno in maglia nerazzurra, quella della prima giornata di Serie A in casa contro il Torino vinta 5-0. Poi la cessione in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, la stessa formula con cui è sbarcato ad Appiano Gentile il suo sostituto Manuel Akanji.

E proprio la vittoria del tricolore ha fatto scattare l’obbligo di riscatto dal Manchester City. Ma a prescindere l’Inter era talmente soddisfatta della stagione del centrale svizzero che lo avrebbe tenuto a prescindere. Non c’è spazio, invece, per il ritorno di Pavard. Anche se in difesa andranno via Acerbi, Darmian e forse De Vrij. Tra il transalpino e mister Chivu l’amore non è mai sbocciato.

Il Marsiglia, dal canto suo, non ha intenzione di riscattare Pavard, per il quale quindi andrà trovata una nuova sistemazione. Secondo il sito Goal, potrebbe tornare in Germania, dove ha già vestito le maglie di Bayern Monaco e Stoccarda. Su di lui c’è il Borussia Dortmund, che con Kovac si schiera con quel 3-5-2 tanto caro al giocatore. Il Ds nerazzurro Piero Ausilio fiuta il possibile doppio affare: uno scambio con il suo pupillo Karim Adeyemi per regalare a Chivu l’attaccante che serve a completare il reparto.