“Accordo storico con l’Inter”: il colpo che nessuno si aspettava

Trattativa lampo e affare che può andare in porto per soli 15 milioni di euro. Marotta e Ausilio pronti a chiudere

In questi giorni stanno circolando sempre gli stessi nomi in ottica calciomercato Inter. Si va da Provedel in porta come vice Martinez ai soliti Solet e Muharemovic in difesa, mentre in mediana ci sono Manu Kone e Curtis Jones, senza dimenticare i sogni Nico Paz e Palestra. Ma i dirigenti nerazzurri, ovviamente, stanno trattando anche altri giocatori. E uno potrebbe presto sbarcare a Milano.

Si tratta di Milton Delgado, centrocampista argentino classe 2005, sponsorizzato dal connazionale e vice presidente interista Javier Zanetti. Addirittura il portale argentino El Intransigente parla di uno “storico accordo” per il trasferimento del giovane talento del Boca Juniors alla corte di Cristian Chivu. Dinamismo, personalità e capacità di adattarsi a più ruoli ne fanno un giocatore appetibile in tutta Europa.

E infatti oltre all’Inter su Delgado ci sono anche gli spagnoli dell’Atletico Madrid, gli inglesi del Bournemouth ed i turchi del Besiktas. Ma i nerazzurri sarebbero in pole e potrebbero chiudere l’affare a costi abbastanza contenuti: si parla di 15 milioni di euro. Da capire se poi il 20enne nativo di Rafael Castillo verrebbe girato in prestito in Serie A per farlo ambientare e garantirgli un alto minutaggio.