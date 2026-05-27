Inter, dopo Bremer rispunta Cambiaso: ecco la verità | ESCLUSIVO

I nerazzurri starebbero guardando in casa Juventus per il mercato estivo. Comolli costretto a cedere senza la Champions

I tifosi dell’Inter pensavano che la stagione non potesse chiudersi meglio di così dopo il double scudetto e Coppa Italia. E invece una ulteriore soddisfazione è arrivata dalle eterni rivali Milan e Juventus, che hanno clamorosamente fallito l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League. Senza i soldi della massima competizione europea per club, possibili dei sacrifici importanti nella sessione estiva di calciomercato.

In casa Juve, in particolare, il maggiore indiziato a fare le valigie è Bremer, accostato pure all’Inter. Affare molto difficile visto che Comolli di certo non farà sconti rispetto alla clausola da 58 milioni di euro per il centrale brasiliano. L’idea è quella di cederlo in Premier League, magari dopo un buon Mondiale. Oggi è tornato a circolare anche il nome di Andrea Cambiaso, altro papabile partente.

Secondo Tuttosport su di lui ci sarebbero pure Como, Napoli, Barcellona, Real Madrid, Liverpool e Manchester City. Dalle informazioni raccolte da Interlive.it, però, emerge che l’Inter aveva pensato a Cambiaso a gennaio – quando Dumfries era out per infortunio – nell’ottica di uno scambio con Frattesi. Oggi, invece, può rappresentare un piano B se non va in porto la trattativa con Palestra. Ma di certo non alle cifre che stanno circolando a Torino: per 40 milioni di euro i nerazzurro comprano solo un top player.