Hanno chiuso a 80 milioni bonus inclusi: l’annuncio ufficiale su Bastoni

Le ultime sul futuro di uno dei pilastri della squadra di Chivu fresca di doblete

Bastoni è uno dei difensori più ambiti sul calciomercato, ma anche dei più costosi. L’Inter è aperta a trattare una eventuale cessione, ma le cifre che chiede sono molto alte: tra i 60 e gli 80 milioni di euro. In Spagna lo danno ora nel mirino del Real Madrid: sarebbe una precisa richiesta di Mourinho, che tornerà a Valdebebas se Perez dovesse vincere le elezioni di inizio giugno.

Bastoni è stato per mesi un obiettivo concreto del Barcellona, la sua destinazione preferita – tanto da snobbare la Premier – in caso di addio all’Inter. Per diverse settimane, i media catalani non hanno fatto altro che parlare di lui, dando per scontato il suo approdo alla corte di Flick.

I blaugrana erano sicuri che, per una serie di fattori tra cui quella ambientale, l’Inter lo avrebbe lasciato partire per 45/50 milioni. Come credere agli asini che volano. Credevano, in particolare, che il classe ’99 avrebbe chiesto di essere ceduto al Barça.

Tutto questo non è accaduto, e la società presieduta da Laporta è stata costretta ad abbandonare la pista. Operazione morta e sepolta, con il Barcellona che ha deciso di investire una somma ingente – e anche sorprendente, considerata la pessima situazione finanziaria del club – per rinforzare il reparto avanzato.

Nella fattispecie per Anthony Gordon, esterno sinistro inglese di 25 anni. L’affare è stato chiuso nelle scorse ore: il Barça ha sconfitto la concorrenza del Bayern Monaco garantendo al Newcastle la bellezza di 80 milioni di euro bonus inclusi.

Adesso vedremo se Mourinho, nel caso tornasse davvero a Madrid, riuscirà o meno a convincere Florentino Perez, solitamente restio a spendere cifre importanti per difensori, a tirare fuori almeno una sessantina di milioni per il cartellino di Bastoni. Spoiler personale: non accadrà. A meno di sorprese, quindi, il futuro del numero 95 sarà ancora a tinte nerazzurre, all’Inter.

Bastoni resta all’Inter, parola di Marotta

Intervistato da ‘Dazn’, il presidente Marotta ha sostanzialmente dichiarato che Bastoni resterà a Milano: “Di principio non siamo un club che vuole vendere – ha detto Marotta a ‘Dazn’ a proposito del difensore di Casalmaggiore – Se un giocatore va via, è lui ad avere espresso la volontà di andarsene. Devo dire che Bastoni assolutamente non ha espresso questa volontà. È contento qui, e noi non abbiamo la necessità di doverlo cedere. Penso che starà con noi ancora”.