World Cup 2026: quali Nazionali attirano maggiormente l’interesse degli italiani? L’analisi dei dati SNAI

Dopo la mancata qualificazione dell’Italia alla World Cup 2026, l’attenzione degli appassionati italiani si è inevitabilmente orientata verso le altre Nazionali presenti alla competizione. Pur non essendo il tifo guidato esclusivamente dalla razionalità, i dati antepost raccolti da SNAI consentono di osservare quali squadre stiano catalizzando maggiormente l’interesse del pubblico italiano. Secondo le rilevazioni elaborate dai quotisti SNAI, le undici Nazionali che raccolgono il maggior consenso tra gli utenti italiani sono:

Francia – 21,59% Brasile – 20,77% Portogallo – 16,51% Spagna – 14,70% Argentina – 5,88% Inghilterra – 5,00% Germania – 2,84% Norvegia – 2,80% Messico – 2,38% Olanda – 2,08% Marocco – 1,41%

La classifica mette insieme grandi tradizioni calcistiche, Nazionali in crescita e selezioni trainate dalla popolarità di singoli campioni in grado di generare consenso e visibilità mediatica. Per questo motivo il ranking non rappresenta soltanto un dato statistico, ma può essere letto anche come un indicatore delle squadre verso cui si concentra il maggiore consenso in vista della World Cup 2026.

Il quadro sarà ulteriormente arricchito dai dati che i quotisti di SNAI raccoglieranno attraverso le nuove funzionalità MyCombo, in quanto permetteranno agli utenti di personalizzare le proprie scelte combinando più previsioni all’interno dello stesso incontro. Questo consentirà di ottenere una fotografia ancora più precisa rispetto a quella attuale, costruita sui dati provenienti dal nuovo portale di gioco lanciato nel 2026 e profondamente rinnovato sia nelle funzionalità sia nelle proposte disponibili.

Con il procedere della World Cup e l’avvicinarsi dei vari appuntamenti del torneo, i dati saranno soggetti a continui aggiornamenti. Sarà infatti interessante osservare come evolveranno le preferenze degli italiani man mano che il numero delle Nazionali ancora in corsa si ridurrà progressivamente.

UEFA protagonista: l’Europa domina le preferenze italiane

La Confederazione Europea occupa una posizione nettamente predominante nella graduatoria elaborata da SNAI. Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Germania, Norvegia e Olanda costituiscono il gruppo più numeroso tra le Nazionali che raccolgono il maggiore interesse del pubblico italiano.

Con il 21,59% delle preferenze, la Francia occupa la prima posizione: un risultato che appare coerente con il valore complessivo della rosa dei Bleus. A motivare questa preferenza sono probabilmente la profondità dell’organico, il valore tecnico della rosa e la continuità dei risultati ottenuti a livello internazionale. Un ruolo importante è svolto anche dai suoi protagonisti offensivi. Kylian Mbappé resta infatti uno dei calciatori più seguiti al mondo e il suo nome viene ancora accostato alle principali società italiane in ottica futura. Agli occhi dei tifosi italiani, la Francia rappresenta una selezione costruita per competere ai massimi livelli fino alle fasi decisive del torneo.

Il Portogallo si colloca al terzo posto con il 16,51% delle preferenze. Un dato che risente sicuramente della forte visibilità di Cristiano Ronaldo ma anche della crescita di una generazione particolarmente dotata di talento. Il legame creato da Ronaldo durante la sua esperienza alla Juventus, tra il 2018 e il 2021, esercita ancora oggi un’influenza significativa sull’interesse degli italiani verso la Seleção das Quinas. Allo stesso tempo, il Portogallo dispone di un gruppo caratterizzato da qualità tecniche, capacità offensive e profondità. In Italia prevale l’idea di una Nazionale che ha saputo combinare esperienza, leadership e nuove soluzioni di gioco.

Subito dopo troviamo la Spagna, che si conferma tra le Nazionali più seguite dagli italiani con il 14,70% delle preferenze. Le Furie Rosse mantengono una precisa identità calcistica fondata sul possesso del pallone, sulla tecnica individuale e sulla gestione dei ritmi di gioco. Inoltre, la costante esposizione del calcio spagnolo attraverso Champions League e competizioni continentali rafforza da anni l’interesse del pubblico tricolore nei confronti della Roja.

La presenza di Inghilterra e Germania nella graduatoria non sorprende affatto. Entrambe vengono considerate Nazionali di alto livello e candidate ad arrivare nelle fasi finali della competizione mondiale, anche se la loro quota di attenzione risulta inferiore rispetto alle prime posizioni. Nel caso dell’Inghilterra pesa certamente la grande popolarità della Premier League, il campionato estero più seguito in Italia.

Più inattesa appare invece la presenza della Norvegia, anche se con valori molto distanti da quelli delle principali favorite. L’interesse verso la Nazionale scandinava sembra essere fortemente legato alla figura di Erling Haaland. L’attaccante del Manchester City è oggi uno dei simboli del calcio internazionale e la sua notorietà rafforza senza dubbio la percezione competitiva della selezione norvegese.

Completa il gruppo europeo l’Olanda, che esercita un notevole fascino sugli appassionati italiani con il 2,08% delle scelte registrate. Gli Oranje rimangono associati a un’idea di calcio tecnicamente raffinato ma allo stesso tempo spettacolare, un’eredità storica che influenza di continuo il gradimento del pubblico. Pur non figurando stabilmente tra le primissime candidate alla vittoria finale, l’Olanda conserva grande credibilità e attira l’interesse anche di molti sostenitori neutrali.

Confederazione sudamericana: il fascino intramontabile delle Nazionali CONMEBOL

Nella graduatoria elaborata da SNAI trovano spazio anche due autentiche potenze del calcio mondiale come Brasile e Argentina, da sempre tra le squadre più apprezzate dagli italiani durante la World Cup.

Con il 20,77% delle preferenze, il Brasile ancora oggi incarna per molti italiani l’essenza del calcio spettacolare. Tecnica, fantasia offensiva e qualità nell’uno contro uno rendono la Seleção una delle rose più affascinanti agli occhi del pubblico tricolore. A ciò si aggiunge il forte legame storico con la Serie A. Campioni come Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Cafu e Thiago Silva hanno lasciato un’impronta significativa nel calcio italiano: questo rapporto emotivo aiuta a spiegare l’apprezzamento e la fiducia riservata al Brasile.

Anche l’Argentina conserva un enorme fascino internazionale nonostante il successo mondiale conquistato nel 2022. Lionel Messi continua a rappresentare un punto di riferimento per tifosi e appassionati italiani. Oltre agli aspetti sportivi, incide anche il profondo legame culturale che unisce Italia e Argentina, elemento che porta spesso l’Albiceleste a essere una delle Nazionali più sostenute dal pubblico italiano nelle grandi manifestazioni internazionali. La squadra viene percepita come competitiva, esperta e abituata a gestire la pressione degli appuntamenti più importanti.

Il Messico unico rappresentante della CONCACAF nella graduatoria SNAI

Il Messico figura come unica Nazionale della CONCACAF presente nel ranking elaborato da SNAI. Tradizionalmente molto seguita nelle competizioni FIFA, la selezione messicana si distingue per intensità, ritmo e una forte identità calcistica che spesso la rende difficile da affrontare nelle fasi finali dei grandi tornei.

A rendere ancora più forte la preferenza nei confronti di El Tri c’è il fattore campo: la World Cup 2026 sarà infatti disputata in parte sul territorio messicano, un elemento che accresce la curiosità e la considerazione da parte del pubblico italiano.

Confederazione Africana di Calcio: l’affermazione del Marocco sulla scena internazionale

Il Marocco ha ormai superato il ruolo di semplice sorpresa del panorama calcistico mondiale. Dopo il percorso compiuto alla World Cup 2022 e il successo ottenuto nella Coppa delle Nazioni Africane del 2025, la Nazionale marocchina ha consolidato il proprio prestigio internazionale.

Le sue recenti prestazioni hanno evidenziato organizzazione tattica, spessore tecnico e solidità difensiva, caratteristiche in grado di cambiare la percezione del pubblico italiano nei confronti della selezione nordafricana, oggi considerata con crescente rispetto. La presenza del Marocco nella classifica delle preferenze dimostra come molti continuino a considerarla una possibile sorpresa della competizione, pur rivestendo una quota limitata del totale.

Le preferenze degli italiani tra statistiche, percezione e coinvolgimento emotivo

I dati antepost non possono essere considerati una rappresentazione assoluta del tifo italiano in riferimento alla World Cup 2026, ma costituiscono comunque uno strumento utile per comprendere quali Nazionali stiano attirando maggiormente l’attenzione della tifoseria italiana alla vigilia del torneo.

L’analisi evidenzia una netta concentrazione delle preferenze verso le grandi potenze europee e sudamericane, senza però escludere il fascino esercitato dalle outsider emergenti e dalle squadre guidate da campioni di livello internazionale.

Con l’arrivo dei nuovi dati provenienti dalle funzionalità MyCombo di SNAI, il quadro potrà arricchirsi ulteriormente, consentendo di osservare non solo le squadre che raccolgono maggiore consenso, ma anche i giocatori e gli aspetti tecnici che stanno contribuendo ad accendere l’interesse degli italiani verso la World Cup 2026.