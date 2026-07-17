Inter, ecco il primo “acquisto” per la difesa: sarà in ritiro

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Inter, ecco il primo “acquisto” per la difesa: è già presente in ritiro. Può sorprendere tutti. 

L’Inter continua a sondare il mercato per aggiungere un rinforzo al reparto difensivo di Chivu. La partenza di Acerbi e De Vrij ha lasciato un importante buco in rosa, che la dirigenza nerazzurra è chiamata a coprire in questa sessione di mercato.

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Inter, ecco il primo “acquisto” per la difesa: sarà in ritiro (AnsaFoto) – interlive

In queste settimane sono emersi diversi profili, da Chalobah, che sembra invece essere indirizzato verso como, a John Stones e Alaba, occasioni a parametro zero, sino all’ultima suggestione che porta a Cristian Romero.

In attesa di sviluppi sul mercato, però, i nerazzurri potrebbero trovare un insperato rinforzo che sembrava andato perso.

Pavard potrebbe essere il rinforzo in difesa

Benjamin Pavard, infatti, è rientrato dal prestito a Marsiglia, e sembra avere dato segnali incoraggianti dal ritiro nerazzurro. Il difensore francese era stato chiaro: “resto, se mi vogliono”, e a quanto pare avrebbe mostrato un atteggiamento propositivo che starebbe facendo valutare alla società una eventuale conferma.

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Pavard potrebbe essere il rinforzo in difesa (AnsaFoto) – interlive

Pavard era stato ceduto lo scorso anno più per questioni extra campo che per la sua resa nel terreno di gioco (il valore del giocatore non è mai stato messo in discussione), e anche questa estate era stato messo sul mercato. I nerazzurri, qualora si riuscisse a ricucire lo strappo e a ripartire con le giuste premesse, potrebbero decidere di mantenere l’ex Bayern nel pacchetto difensivo.

Anche perché sino a questo momento non sembrano essere arrivate offerte rilevanti per il giocatore, e i nerazzurri non vorrebbero svendere un giocatore comunque di spessore.

Una permanenza di Pavard, qualora si riuscisse a creare le condizioni, consentirebbe ai nerazzurri di andare alla ricerca di un solo profilo in difesa, concentrando un investimento più corposo per la difesa. Il futuro di Pavard, insomma, non è più così scontato come appariva sino a qualche giorno fa.