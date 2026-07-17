Inter, ecco il primo “acquisto” per la difesa: sarà in ritiro

Inter, ecco il primo “acquisto” per la difesa: è già presente in ritiro. Può sorprendere tutti.

L’Inter continua a sondare il mercato per aggiungere un rinforzo al reparto difensivo di Chivu. La partenza di Acerbi e De Vrij ha lasciato un importante buco in rosa, che la dirigenza nerazzurra è chiamata a coprire in questa sessione di mercato.

In queste settimane sono emersi diversi profili, da Chalobah, che sembra invece essere indirizzato verso como, a John Stones e Alaba, occasioni a parametro zero, sino all’ultima suggestione che porta a Cristian Romero.

In attesa di sviluppi sul mercato, però, i nerazzurri potrebbero trovare un insperato rinforzo che sembrava andato perso.

Pavard potrebbe essere il rinforzo in difesa

Benjamin Pavard, infatti, è rientrato dal prestito a Marsiglia, e sembra avere dato segnali incoraggianti dal ritiro nerazzurro. Il difensore francese era stato chiaro: “resto, se mi vogliono”, e a quanto pare avrebbe mostrato un atteggiamento propositivo che starebbe facendo valutare alla società una eventuale conferma.

Pavard era stato ceduto lo scorso anno più per questioni extra campo che per la sua resa nel terreno di gioco (il valore del giocatore non è mai stato messo in discussione), e anche questa estate era stato messo sul mercato. I nerazzurri, qualora si riuscisse a ricucire lo strappo e a ripartire con le giuste premesse, potrebbero decidere di mantenere l’ex Bayern nel pacchetto difensivo.

Anche perché sino a questo momento non sembrano essere arrivate offerte rilevanti per il giocatore, e i nerazzurri non vorrebbero svendere un giocatore comunque di spessore.

Una permanenza di Pavard, qualora si riuscisse a creare le condizioni, consentirebbe ai nerazzurri di andare alla ricerca di un solo profilo in difesa, concentrando un investimento più corposo per la difesa. Il futuro di Pavard, insomma, non è più così scontato come appariva sino a qualche giorno fa.