Inter, Inzaghi spaventa i nerazzurri: l’occhi dell’Al-Hilal sul big

Inter, le nuove indiscrezioni di mercato preoccupano i nerazzurri: l’Al-Hilal di Simone Inzaghi su uno dei big.

Le ultime voci di mercato spaventano i tifosi nerazzurri: Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino uno dei big della formazione nerazzurra. Sirene arabe per il giocatore.

Alessandro Bastoni è stato uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi mesi nerazzurri. Il difensore, reduce da una stagione di alti e bassi, vuole tornare ad avere la continuità di rendimento che ha caratterizzato la sua esperienza in nerazzurro e che lo ha reso uno dei difensori più apprezzati del campionato.

Inter, l’Al-Hilal su Bastoni

Secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, l’Al-Hilal avrebbe messo nel mirino il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni. Il centrale nerazzurro è stato a lungo al centro delle voci di mercato negli ultimi mesi, accostato prima al Barcellona, che però ha poi deciso di virare su altri obiettivi, e poi al Real Madrid, che non ha però, almeno allo stato attuale, mosso passi concreti per arrivare all’italiano.

Adesso il giocatore sarebbe seguito dalla formazione dell’ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che starebbe cercando un nuovo importante innesto in difesa. Prima, però, la squadra araba dovrebbe liberare un posto negli slot dedicati ai calciatori stranieri con una cessione.

L’Inter è sempre rimasta ferma nel valutare Bastoni, uno dei punti di forza della rosa nerazzurra ormai da anni, senatore dello spogliatoio, non meno di 70 milioni. Servirebbe, eventualmente, una offerta da capogiro per fare vacillare l’Inter, e una proposta altrettanto folle al calciatore per convincerlo a lasciare i nerazzurri, squadra di cui è tifoso sin da bambino.

Non resta che aspettare e vedere se davvero si trasformerà in trattativa concreta, oppure se si tratterà solo di voci di mercato fine a sé stesse.