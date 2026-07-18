Inter, il rinforzo in difesa arriva dalla Serie A: vuole soffiarlo alla Juventus

L’Inter potrebbe essere pronta a soffiare il rinforzo alla Juventus: il colpo in difesa può arrivare dalla Serie A

L’Inter in questa sessione di mercato ha visto i pesanti addii a parametro zero nel reparto arretrato di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, per questo i nerazzurri sono pronti a regalare a Cristian Chivu nuovi rinforzi nella retroguardia. Sembrava che i nerazzurri fossero pronti a puntare con decisione su Oumar Solet, difensore dell’Udinese, ma con il passare delle settimane la pista è sembrata raffreddarsi sempre di più.

In compenso, i nerazzurri sembrano avere messo nel mirino un altro giocatore dal nostro campionato, un profilo che ha attirato, tra gli altri, anche l’attenzione della Juventus, come l’Inter in cerca di un difensore di esperienza.

Inter, sfida con la Juventus per Lucumì?

Nerazzurri e bianconeri stanno monitorando con attenzione Jhon Lucumí, difensore del Bologna classe 1998. Il giocatore aveva sino a pochi giorni fa una clausola da 28 milioni nel suo contratto, che adesso è però scaduta costringendo i rossoblu ad abbassare le proprie pretese.

Lucumì ha, oltretutto, un contratto in scadenza nel 2027, che al momento non sembra avere intenzione di rinnovare. Il Bologna dovrà quindi cedere il proprio giocatore se non vorrà correre il rischio di perderlo a zero, e per le pretendenti c’è la possibilità concreta di riuscire, proprio per questo motivo, ad abbassare le richieste economiche degli emiliani.

Al momento, l’Inter sembra essere in posizione di attesa sul giocatore. I nerazzurri stanno sondando anche altri profili, come per esempio John Stones, proposto a parametro zero, che a differenza di Lucumi avrebbe però un ingaggio ben più oneroso, oltre al sogno Romero emerso nelle ultime ore, che appare però di difficile realizzazione visti i costi dell’operazione. Non resta che aspettare e vedere se l’interesse dell’Inter può trasformarsi, nelle prossime settimane, in qualcosa di più concreto.