Inter, il sostituto di Dumfries arriva dalla Premier: costa più di 45 milioni

Continua la ricerca del nuovo esterno da parte dell’Inter: la nuova ipotesi come sostituto di Dumfries arriva dalla Premier League

L’Inter continua la ricerca di un nuovo esterno dopo la partenza di Denzel Dumfries, ormai neo giocatore del Real Madrid. Dopo l’annuncio del pagamento della clausola da circa 20 milioni presente sul contratto dell’olandese, i nerazzurri erano andati a colpo sicuro su Marco Palestra. L’inserimento all’ultimo secondo del Chelsea ha però fatto saltare la trattativa.

Marotta e Ausilio hanno prontamente virato su Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise, ma anche in questo caso la trattativa nonostante l’accordo trovato per 25 milioni più bonus non è andata a buon fine, per via di alcune problematiche rilevate nel corso delle visite mediche al giocatore.

Inter, Spence nel mirino

I nerazzurri sono dunque dovuti tornare sul mercato. Tra i tanti nomi sondati dall’Inter in questi ultimi giorni, questa volta il preferito sembra avere il nome di Djed Spence, vecchia conoscenza del calcio italiano con una breve parentesi al Genoa. L’Inter avrebbe già chiesto informazioni al Tottenham e incassato il gradimento del giocatore, che in Inghilterra non ha il ruolo da titolare e a Milano troverebbe maggiore spazio.

L’ostacolo è la richiesta piuttosto importante dei londinesi, che potrebbe abbondantemente superare i 40 milioni, anche in virtù delle prestazioni al Mondiale del calciatore che hanno fatto aumentare la sua valutazione.

L’Inter riflette e nel frattempo sonda anche altri profili, ma potrebbe decidere di affondare il colpo e provare ad abbassare le richieste del Tottenham. La prossima settimana sarà decisivi per capire se davvero sarà lui il prescelto dell’Inter per la fascia destra, e se si creeranno le condizioni per poter portare a termine la trattativa con il Tottenham.