Inter, non solo Spence: nuovo nome per il dopo Dumfries, potrebbe tornare in Serie A

Inter, non solo Spence: nuovo nome per il dopo Dumfries. Potrebbe tornare di nuovo nel campionato di Serie A

L’Inter continua a sondare il mercato alla ricerca del sostituto di Denzel Dumfries. L’olandese, partito alla volta del Real Madrid, ha lasciato un importante buco nella rosa nerazzurra, che la dirigenza conta di poter colmare il prima possibile.

Dopo le trattative non andate a buon fine, pur per motivi diversi, per Palestra e Khalaili, i nerazzurri si stanno muovendo su più tavoli in cerca della soluzione ideale. Uno dei profili più apprezzati è quello di Djed Spence, giocatore del Tottenham. Il mondale disputato con la maglia dell’Inghilterra ha però fatto schizzare verso l’alto la sua valutazione, e gli inglesi, si sa, sono una bottega particolarmente cara. Si parla di cifre non inferiori ai 35/40 milioni. Vista la complessità della trattativa, l’Inter continua a seguire anche altri profili. Tra questi c’è anche una vecchia conoscenza della serie A.

Inter, Singo nel mirino dei nerazzurri

L’Inter starebbe monitorando con attenzione la situazione di Wilfried Singo, esterno del Galatasaray ben noto al nostro campionato per i suoi trascorsi con la maglia del Torino.

Secondo voci che arrivano dalla Turchia, i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire 35 milioni per il giocatore. Anche quella per Singo non è certamente una trattativa semplice: si tratta di una valutazione che anche in questo caso si aggira su cifre elevate (il giocatore ha una clausola rescissoria da 55 milioni), senza considerare lo stipendio da quasi 5 milioni percepito dal calciatore.

Di certo l’Inter non vuole farsi cogliere impreparata, e intende regalare quanto prima a Chivu l’erede perfetto di Denzel Dumfries. I nerazzurri non vogliono però farsi prendere dalla frenesia con il rischio di fare errori, e intendono valutare con attenzione le varie opzioni.