Inter, 25 milioni per il gioiello della Premier League: la risposta del club

Inter, offerta da 25 milioni per il giocatore di Premier League. La risposta del club spiazza i nerazzurri.

Il calciomercato dell‘Inter è ufficialmente entrato nel vivo, i nerazzurri sono alle prese con diverse trattativa nelle ultime ore: da Provedel all’affare Palestra, che appaiono avviarsi verso la conclusione, sino all’obbiettivo Solet per la difesa. Nelle ultime ore, però, i nerazzurri avrebbero fatto una offerta per il sogno di mercato proveniente dalla Premier League.

Non è un segreto che Marotta e Ausilio siano alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto di centrocampo. Con l’addio che appare probabile, visto lo scarso minutaggio della passata stagione, di Frattesi, la dirigenza intende regalare un rinforzo di qualità a Chivu per prenderne il posto. Il nome su cui si sono concentrati gli sforzi dei nerazzurri è quello di Curtis Jones, talentuoso centrocampista del Liverpool, individuato come il profilo ideale sul mercato.

Nelle ultime ore, però, la trattativa per il giocatore, che dovrebbe portare intensità e corsa alla rosa, non ha portato aggiornamenti positivi per i nerazzurri.

Inter, il Liverpool respinge l’offerta per Jones

L’Inter, dopo i contatti delle scorse settimane, avrebbe deciso di ritoccare verso l’alto l’offerta per il centrocampista. I nerazzurri avrebbero messo sul piatto 25 milioni per portare a casa il giocatore dei reds. Il Liverpool avrebbe però respinto al mittente l’offerta dei nerazzurri, e secondo alcune indiscrezioni provenienti dai media d’oltremanica sarebbe addirittura irritato per la bassa valutazione fatta dai nerazzurri.

Nonostante la scadenza del contratto del giocatore, infatti, gli inglesi valutano Jones una cifra non inferiore ai 30 milioni, se non addirittura superiore. Troppi per i nerazzurri, che invece proprio per la scadenza ravvicinata del contratto non vorrebbero spingersi a certe cifre. Al momento, dunque, la trattativa è molto lontana dalla sua conclusione, e anzi con queste premesse è destinata a non concretizzarsi.

Servirà un ulteriore rilancio dell’Inter per cambiare le cose e convincere il Liverpool a lasciar partire il giocatore, in caso contrario i nerazzurri dovranno iniziare a valutare delle alternative per il ruolo e dovranno abbandonare le speranze di portare a Milano il giocatore. Curtis Jones, per parte sua, ha già fatto la sua scelta e preferirebbe trasferirsi in nerazzurro per trovare maggiore spazio e avere un ruolo da protagonista nello scacchiere di Chivu. Proprio la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale per smuovere la posizione del Liverpool.