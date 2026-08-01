Cosa abbiamo capito da Manchester City-Inter

L’Inter ha sconfitto ai rigori il Manchester City nell’importante test amichevole pre campionato. Ecco che cosa abbiamo capito.

Affrontare il Manchester City non è mai banale, nemmeno in una gara da calcio d’Agosto, e con formazioni rimaneggiate. L’essere riusciti a tenere testa agli inglesi, terminando l’incontro per 1 a 1 grazie alle reti di Mubama, a cui ha risposto Pavard, tutte nel primo tempo, salvo poi resistere ad una ripresa di sofferenza per poi vincere la gara ai calci di rigore, è dunque di per sé una buona notizia per Chivu. Vincere aiuta a vincere, un vecchio detto che non passa mai di moda.

Ancora più importante, però, sono le indicazioni che è stato possibile cogliere dalla partita. In questo senso, sono arrivate importanti indicazioni su questo fronte.

Inter, buone notizie per Chivu

Le buone notizie di giornata, per Chivu, arrivano certamente da Provedel, eroe di giornata. Il portiere, anche con un po’ di fortuna, è comunque riuscito a tenere inviolata la porta e resistere agli assalti del City. Buone indicazioni anche da Stankovic, che ha confermato le buone aspettative nei suoi confronti con buone aperture e personalità, e dalla difesa, che si è rivelata solida e ha mostrato di saper soffrire. Le noti dolenti arrivano, ovviamente dal mercato, con i nerazzurri che dovranno intervenire per trovare il sostituto di Denzel Dumfries, un rinforzo a centrocampo, e un secondo innesto in difesa dopo l’arrivo di Stones.

Un dato certamente da segnalare, per l’Inter ma per tutto il calcio italiano, è la prontezza mostrata dai giovani inglesi, scesi in campo con una sicurezza già da veterani. Un aspetto che sicuramente il nostro calcio dovrà considerare se vorrà tornare ad essere grande.