Perché Mancini può essere l’acquisto perfetto per l’Inter

Gianluca Mancini può essere il riforzo ideale per la formazione nerazzurra se non dovesse rinnovare con la Roma: ecco i motivi.

L’Inter, come noto, dovrà certamente inserire nuovi innesti nel reparto arretrato. Acerbi e de Vrij, infatti, colonne portanti dei nerazzurri nelle ultime stagioni, sono entrambi in scadenza di contratto e in procinto di salutare i nerazzurri (certamente l’italiano, quasi certamente, anche se manca ancora la conferma ufficiale, l’olandese a cui era stato proposto un rinnovo di contratto che non sembra però intenzionato ad accettare). Solet dell’Udinese è un nome seguito dai nerazzurri, ma c’è un altro profilo da sempre molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra.

La situazione di Gianluca Mancini, trentenne difensore della Roma, è seguita con grande attenzione da Marotta e Ausilio. Il giocatore sembrava ad un passo dal rinnovo con la Roma, ma nelle ultime ore, interrogato sull’argomento, ha rivelato di aspettare risposte. I dialoghi con la Roma proseguono, ma ancora nulla è definito. Ecco dunque che l’Inter, anche alla lice della necessità dei giallorossi di dover cedere entro fine Giugno, torna prepotentemente di moda, anche se la società non sembra certamente intenzionata a lasciar partire Mancini.

Mancini, perché rappresenta il profilo ideale

Mancini rappresenta, per molti versi, un profilo idrale per i nerazzurri. Intanto,si tratta di un giocatore di grande esperienza e buona fisicità. Un difensore “vecchio stile”, che riempirebbe il vuoto lasciato da Acerbi sotto questo aspetto. Potrebbe giocare sia da centrale che da braccetto nella difesa nerazzurra, offrendo soluzioni agli uomini di Chivu.

C’è poi un aspetto da non sottovalutare: Mancini non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori nerazzurri. Il difensore ha rivelato più volte di avere come idolo Marco Materazzi, leggenda interista, e di avere preso il suo numero di maglia, il 23, proprio in suo onore.

La dirigenza nerazzurra ha più volte ricordato l’importanza di costruire senso di appartenenza e identità per arrivare a cicli vincenti, e l’acquisto di Mancini potrebbe certamente andare in questa direzione. Un altro aspetto è il “nucleo italiano” dell’Inter, sempre tenuto in grande considerazione da Marotta, che con l’acquisto del difensore verrebbe ulteriormente rafforzato. Se il rinnovo con la Roma non dovesse decollare, dunque, l’Inter potrebbe farsi trovare pronta. Il binomio tra Mancini e l’Inter ha certamente il sapore del vecchio calco romantico, e per questo anche molti tifosi vedrebbero di buon occhio l’arrivo del difensore.