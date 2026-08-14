L’Inter pronta a scoprire Spence, ecco chi è il nuovo terzino nerazzurro

L’Inter è pronta ad accogliere Djed Spence, individuato come erede di Denzel Dumfries: ecco chi è il nuovo terzino nerazzurro.

L’Inter è prova ad accogliere l’attesissimo erede di Denzel Dumfries. Dopo tante riflessioni, gli sforzi nerazzurri sono riusciti a strappare Djed Spence al Tottenham. L’inglese, autore di un mondiale da grande protsagonista con l’Inghilterra, era stato inizialmente valutato oltre 40 milioni dal club, un approccio che aveva spinto i nerazzurri a sondare altre opzioni. Dopo qualche settimana, però, le pretese degli Spurs si sono abbassate, aprendo la porta al decisivo assalto nerazzurro.

Con una offerta da 31 milioni di euro, l’Inter ha chiuso l’operazione. L’esterno è già a Milano, dove è arrivato questa mattina per le visite mediche e l’iter di rito. Chivu aspetta il suo esterno, pronto a sfruttarne al meglio le caratteristiche. Ma chi è Djed Spence?

Inter, chi è Djed Spence

Chi si aspetta lo stesso calciatore visto al Genoa durante la sua breve parentesi nel nostro campionato datata 2024 resterà deluso. Spence è oggi un giocatore ovviamente più maturo e formato dall’esperienza nel nostro campionato e dai due anni in Premier League con la maglia del Tottenham.

Spence è un profilo che porta fisicità e affidabilità a livello difensivo. Anche dal punto di vista tecnico, l’inglese può certamente garantire buona affidabilità e accompagnamento alla manovra. Il margine di miglioramento, per Chivu e il giocatore, sarà certamente l’apporto in termini di numeri offensivi: Spence per ora non si è mai distinto per un gran numero di gol o assist, specialità della casa invece dei precedenti esterni nerazzurri Hakimi e Dumfries. La convinzione di tutti, però, è che in un contesto come quello nerazzurro che porta spesso e volentieri gli esterni ad essere pericolosi in zona gol, e con le qualità di Spence, il dato possa essere ben presto corretto.