L’Inter pronta a scoprire Spence, ecco chi è il nuovo terzino nerazzurro

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L’Inter è pronta ad accogliere Djed Spence, individuato come erede di Denzel Dumfries: ecco chi è il nuovo terzino nerazzurro. 

L’Inter è prova ad accogliere l’attesissimo erede di Denzel Dumfries. Dopo tante riflessioni, gli sforzi nerazzurri sono riusciti a strappare Djed Spence al Tottenham. L’inglese, autore di un mondiale da grande protsagonista con l’Inghilterra, era stato inizialmente valutato oltre 40 milioni dal club, un approccio che aveva spinto i nerazzurri a sondare altre opzioni. Dopo qualche settimana, però, le pretese degli Spurs si sono abbassate, aprendo la porta al decisivo assalto nerazzurro.

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L’Inter pronta a scoprire Spence, ecco chi è il nuovo terzino nerazzurro (AnsaFoto) – interlive

Con una offerta da 31 milioni di euro, l’Inter ha chiuso l’operazione. L’esterno è già a Milano, dove è arrivato questa mattina per le visite mediche e l’iter di rito. Chivu aspetta il suo esterno, pronto a sfruttarne al meglio le caratteristiche. Ma chi è Djed Spence?

Inter, chi è Djed Spence

Chi si aspetta lo stesso calciatore visto al Genoa durante la sua breve parentesi nel nostro campionato datata 2024 resterà deluso. Spence è oggi un giocatore ovviamente più maturo e formato dall’esperienza nel nostro campionato e dai due anni in Premier League con la maglia del Tottenham.

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Inter, chi è Djed Spence (AnsaFoto) – interlive

Spence è un profilo che porta fisicità e affidabilità a livello difensivo. Anche dal punto di vista tecnico, l’inglese può certamente garantire buona affidabilità e accompagnamento alla manovra. Il margine di miglioramento, per Chivu e il giocatore, sarà certamente l’apporto in termini di numeri offensivi: Spence per ora non si è mai distinto per un gran numero di gol o assist, specialità della casa invece dei precedenti esterni nerazzurri Hakimi e Dumfries. La convinzione di tutti, però, è che in un contesto come quello nerazzurro che porta spesso e volentieri gli esterni ad essere pericolosi in zona gol, e con le qualità di Spence, il dato possa essere ben presto corretto.