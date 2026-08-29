Inter, chiusa la cessione del calciatore: resterà in Serie A

L’Inter pronta a chiudere la cessione del calciatore. Resterà nel campionato di Serie A, trattativa in chiusura.

Se sul fronte acquisti il mercato nerazzurro sembra essersi esaurito con l’arrivo di Curtis Jones, per quanto riguarda le cessioni sono stati giorni particolarmente importanti per l’Inter. La dirigenza ha chiuso la cessione di Davide Frattesi alla Lazio, e nelle scorse ore di Asllani, partito alla volta dell’Arabia Saudita. Adesso, i nerazzurri hanno trovato l’accordo per un’altra importante cessione: resterà nel nostro campionato.

Yanis Massolin, acquistato dal Modena nella sessione di mercato di Gennaio e aggregatosi questa estate all’Inter dopo aver concluso la stagione in Emilia, era uno dei nomi che più incuriosivano i tifosi nerazzurri. Purtroppo, però, alcuni problemi fisici hanno messo i bastoni tra le ruote durante il suo primo ritiro interista, e non ha potuto mettersi in mostra nel pre campionato. L’intoppo, però, non ha cambiato le idee della società, che ha sempre avuto intenzione di cedere il giocatore senza perderne il controllo per farlo giocare e valutarlo in ottica futura.

Massolin, destinazione Cagliari

Sembrava che Massolin dovesse partire per una nuova avventura in Francia, ma l’inserimento del cagliari ha cambiato le carte in tavola e portato la trattativa rapidamente verso la conclusione. Il giocatore si potrà trasferire in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

L’Inter, però, come detto, vuole comunque mantenere il controllo sul cartellino del calciatore, e ha fissato una recompra a 8,5 milioni, che permetterebbe così, in caso di riscatto del Cagliari, di ricomprare il giocatore per appena 1,5 milioni. I nerazzurri avranno dunque modo di vedere all’opera Massolin direttamente nel nostro campionato e valutarlo osservandolo da vicino settimana dopo settimana.