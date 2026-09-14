Inter, Barella guida la riscossa, Carlos non fa rimpiangere Dimarco

L’Inter vince contro l’Udinese: i nerazzurri trionfano per 5 reti a 2 e continuano il bottino pieno in campionato.

L’Inter vince contro l’Udinese 5 a 2, ribaltando una serata che si era messa in salita nei primi minuti, ma che i nerazzurri sono stati abili a sbrogliare. Avvio schock per gli uomini di Chivu, che dopo 17 minuti sono sotto due a zero per le reti di Abankwah ed Ekkelenkamp (non impeccabile in entrambi i casi la difesa nerazzurra).

L’Inter però reagisce, e risponde con i gol di Carlos Augusto (un siluro dalla distanza), e il pareggio di Barella che pareggia i conti. La ripresa è un assolo, e l’Inter dilaga: prima Thuram, e poi Esposito e Bonny mettono a segno le reti del 5 a 2, In finale di gara Gueye mette a segno i 5 a 3 che chiude la gara ma non serve ai friulani.

Inter, le pagelle dell’incontro

Martinez 5 Due dei tre gol dell’Udinese hanno molto di suo. Akanji 5,5 La sua gara è un crescendo. E’ ben lontano però ancora dai fasti della scorsa stagione. Stones 6 Esordio senza infamia e senza lode, soffre ma se la cava. Alla fine è costretto ad uscire per un problema fisico che è la vera brutta notizia di serata. Bastoni 6,5 Nettamente il migliore in difesa, preciso dietro e sempre pronti ad accompagnare la manovra offensiva Carlos Augusto 7 Il suo gol nel momento più complicato è non solo bellissimo ma dal peso specifico importante: suona la sveglia con una prestazione ancora una volta importante Mkhitaryan 5,5 Il ritorno da titolare non è dei migliori. Impreciso in molte situazioni Zielinski 6,5 Avvio anonimo, poi sale in cattedra

Barella 7.5 Nel suo gol c’è tutta la ferocia e la voglia con cui trascina l’Inter: prestazione da centrocampista totale. è ovunque. Diouf 6 Inizio disastroso, nel finale si fa perdonare: il voto è la media tra i due volti della sua partita Thuram 7 Svaria su tutto il fronte offensivo e dà il suo contributo ad un paio delle reti nerazzurre Esposito 6,5 Solita gara di grande generosità, sfrutta l’occasione. Pavard 6 Entra per sostituire Stones e fa il suo dovere senza troppi problemi Dimarco sv Stankovic sv Jones 6,5 altro ingresso di grande carattere Bonny 7 Entra benissimo, tanto da segnare. Finalmente si è vista la voglia che spesso gli si è richiesta.