Inter, Gabigol potrebbe andare in prestito al Flamengo fino al 2020

Inter, Gabigol: anche l’anno prossimo dovrebbe disputare il campionato brasiliano

INTER GABIGOL AGGIORNAMENTO/ L’attaccante dell’Inter, in prestito al Santos, Gabriel Barbosa, a fine dicembre dovrebbe tornare in nerazzurro. Probabilmente la sua sarà l’ennesima toccata e fuga, dato che si prospetta un’altra cessione in prestito. Come ha spiegato Fox Sport, l’ottima stagione che si sta per concludere, disputata nella formazione di San Paolo ha rigenerato l’attaccante brasiliano, che adesso è molto appetito dalle squadre del campionato carioca. L’emittente sportiva ha informato che l’intenzione dell’Inter è di girare nuovamente in prestito il giocatore, ma questa volta al Flamengo a titolo temporaneo, per avere in cambio l’attaccante Lincoln, un classe 2000 che, nonostante il suo metro e 75cm e i 60kg di peso, dicono sia forte fisicamente e infallibile nel tirare i calci di rigore. Sempre secondo Fox Sports, l’accordo dovrebbe durare fino a giugno 2020. Gli unici probabilmente non felici di questo accordo, potrebbero essere i tifosi del Santos, visto la forte rivalità che esiste tra le squadre sudamericane.