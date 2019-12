De Paul: emissari nerazzurri all’Allianz Stadium per vederlo contro la squadra di Sarri

Inter, emissari nerazzurri all’Allianz Stadium per vedere nuovamente all’opera uno dei centrocampisti che Conte vorrebbe come rinforzo a gennaio: Rodrigo De Paul

INTER DE PAUL AGGIORNAMENTO/ Oggi pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino per Juventus-Udinese, erano presenti diversi talent-scout compresi quelli di Inter e Milan, come ha spiegato dal suo sito Calciomercato.it.

I giocatori sotto osservazione erano il difensore Demiral, ex Sassuolo, che oggi ha disputato la partita in sostituzione di De Light e che sta conquistando piano piano anche la fiducia del tecnico Maurizio Sarri, che potrebbe decidere di mettere un veto ad una sua possibile cessione a gennaio e il centrocampista dell’Udinese De Paul. Il difensore è seguito sia dal Milan, che da da Tottenham e Borussia Dortmund. Viceversa il giocatore argentino è il sogno insieme a Vidal di Antonio Conte, come rinforzo già a gennaio in vista del proseguo della stagione.