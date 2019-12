L’Inter ha intensificato i contatti col River Plate per valutare la fattibilità a gennaio o giugno dell’acquisto di un talento argentino su cui c’è anche il Milan

L’Inter potrebbe tornare presto a spendere in Argentina. Stando alle indiscrezioni di stamattina di Calciomercato.it, il club targato Suning ha intensificato i contatti col River Plate per quanto riguarda Lucas Martinez Quarta. Il 23enne difensore argentino, nel mirino pure del Milan, è in possesso di passaporto comunitario e quindi potrebbe essere acquistato già a gennaio senza problemi. Concorrenza e clausola da 22 milioni di euro sono gli ostacoli all’operazione che Marotta e Ausilio potrebbero pure portare a termine in sinergia con un club di Serie A ‘amico’, come per esempio Genoa e Parma. Staremo a vedere se i nerazzurri affonderanno subito il colpo oppure rimanderanno il tutto alla prossima estate. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

