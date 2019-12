Marotta prova a svoltare in vista del mercato di gennaio. Priorità al centrocampo come confermano gli incontri con l’agente di Vidal e quello di De Paul

Sabato prossimo contro il Genoa, nell’ultimo match dell’anno, Antonio Conte sarà in emergenza totale soprattutto a centrocampo. Alle già certe assenze di Barella, Sensi e probabilmente Gagliardini, si è aggiunta quella di Marcelo Brozovic: al ‘Franchi’ il croato è stato ammonito e, dato che era diffidato, salterà per squalifica la sfida con l’ex Thiago Motta. Idem Lautaro, ma questo vale per l’attacco, mentre sempre per quanto riguarda la mediana potrebbe essere a rischio pure Borja Valero, alle prese con un affaticamento da valutare nei prossimi giorni come dichiarato dallo stesso Conte in conferenza stampa.

Calciomercato Inter, priorità al centrocampo: summit con agente Vidal e De Paul

Proprio il centrocampo sarà il settore che avrà la priorità nel calciomercato di gennaio ormai alle porte. Il sogno del tecnico è Arturo Vidal: come riporta ‘Tuttosport’ forse già in giornata il suo agente Fernando Felicevich incontrerà Marotta e Ausilio per fare il punto della situazione e probabilmente gettare giù una strategia per convincere il Barcellona a lasciar andare il calciatore, contro la Real Sociedad di nuovo in panchina e a quanto pare voglioso di ricongiungersi con Conte a Milano. Per ora i blaugrana non hanno aperto al prestito ed è probabile che mai lo faranno, a meno che l’Inter si convinca alla fine ad inserire un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. L’alternativa più forte al momento a Vidal è Rodrigo De Paul, ‘osservato speciale’ ieri in Juventus-Udinese da parte di uno scout interista. Il suo agente sarebbe a Milano ed è quindi più che plausibile un faccia a faccia a stretto giro di posta con la dirigenza nerazzurra. L’Udinese, che naviga sempre in acque agitate, chiede 30 milioni di euro ma potrebbe dire sì a una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, Kulusevski a giugno: le ultime

L’alternativa più concreta a Vidal è De Paul perché il Parma non vuole liberare Kulusevski già a gennaio. L’Inter è comunque all’opera per bloccare il talento svedese già a gennaio, anticipando di fatto la folta concorrenza che comprende anche la Juventus: si parla di un accordo già trovato con l’Atalanta per complessivi 35 milioni di euro.

