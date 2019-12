In vista di gennaio l’Inter è al lavoro per regalare a Conte anche un laterale sinistro. L’obiettivo numero uno è Marcos Alonso del Chelsea, ma la trattativa con gli inglesi è tutt’altro che in discesa. Ecco perché Marotta valuta altre piste, su tutte quella che conduce a Darmian. Le ultime di mercato lo danno sicuro in nerazzurro: i dettagli.

