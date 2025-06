Calciomercato Inter, sorpresa Marotta: offerto un titolare al Real Madrid

Si scalda l’asse Milano-Madrid, proposta inaspettata da Marotta: la stella nell’orbita spagnola, cifre e dettagli

Le vie del calciomercato sono infinite e così l’estate nerazzurra potrebbe riservare parecchie novità all’Inter di Cristian Chivu. Pare infatti scontato un ricambio generazionale in molte zone del campo, specialmente la retroguardia che il rumeno ha ereditato da Simone Inzaghi.

Svecchiare parte della rosa e rimanere competitivi sia in Serie A che in Champions League, facendo quel piccolissimo passo che è mancato nella scorsa stagione. Nel frattempo si sta facendo strada uno scenario a dir poco clamoroso che avvicinerebbe il club di Oaktree ad uno dei più prestigiosi e ricchi d’Europa: il Real Madrid.

Anche i ‘Blancos’ hanno cambiato tanto, a partire proprio dall’allenatore. L’addio di Carlo Ancelotti, ora Ct del Brasile, e il ritorno del grande ex Xabi Alonso il quale attende segnali di un certo peso proprio per rinforzare la rosa del Real Madrid. A tal proposito, una traccia inattesa rischia di arrivare direttamente da Milano.

Intreccio col Real: dalla Spagna, l’Inter offre Calhanoglu

I cambiamenti, in casa nerazzurra, passeranno anche dalle cessioni. E dalla Spagna giunge una voce a dir poco clamorosa che vorrebbe l’Inter prendere una decisione drastica: dare il via libera alla partenza di un titolarissimo dell’Inter.

Le voci su una possibile cessione di Hakan Calhanoglu da Milano si sono fatte, col passare delle settimane, sempre più insistenti. Si è parlato in particolare di Galatasaray, pronto a farsi avanti per provare a strappare il regista turco ai nerazzurri anche se per stessa ammissione di Marotta al momento non sarebbe arrivata alcuna proposta ufficiale a riguardo.

A parlare dell‘ipotesi Real Madrid, però, ci ha pensato il portale ‘Defensacentral.com’, particolarmente informato sulle vicende del club di Florentino Perez.

Viene riportato come, attraverso degli intermediari, l’Inter abbia offerto il cartellino dell’ex milanista a diverse grandi società: tra queste proprio il Real Madrid che, dopo l’addio di Kroos prima e Modric nei prossimi giorni, vuole rialzare il livello della qualità in mezzo al campo.

Calhanoglu-Real impossibile

Così il nome di Calhanoglu, prettamente da un punto di vista sia tecnico che tattico, sarebbe l’ideale. Una suggestione, però, destinata a morire ancor prima di nascere. Ed i motivi sono chiari, sin da subito.

Viene riportato come l’Inter valuti 40 milioni il 31enne di Mannheim, legato da un ricco contratto da 6,5 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2027. Dal canto suo Florentino Perez non prenderà mai in considerazione l’idea di tesserare un classe ’94 per una tale cifra: uno scenario, dunque, virtualmente già sfumato. E così da Madrid si pensa ad altre soluzioni che non prevedano la firma di Hakan. Xabi Alonso potrebbe provare a sfruttare, come già tentato quest’anno da Ancelotti, Bellingham arretrato.

O magari sperimentare Arda Guler o Mastantuono in quella posizione del campo, per creare gioco e portare maggiore qualità nella costruzione della manovra. Una doppia possibilità ‘interna’ che non lascia il minimo margine di manovra sull’asse Milano Madrid. Calhanoglu nell’ultima annata ha collezionato 47 presenze totali con 11 reti e 8 assist vincenti.