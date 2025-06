Mondiale per Club, Chivu nei guai: 7 giornate di squalifica

La partita contro il Fluminense per l’Inter potrebbe dare il passaggio ai quarti di finale dove potrebbe esserci il City. E le assenze rischiano di essere pesanti

Siamo entrati nella fase clou del Mondiale per Club. Da ora in poi non si può più sbagliare. L’Inter è riuscita a chiudere al primo posto nel girone ed ora l’ostacolo si chiama Fluminense. Una partita che, almeno sulla carta, vede i nerazzurri grandi favoriti. Naturalmente Chivu ha predicato sin da subito la massima attenzione visto che i brasiliani sono in pieno campionato e hanno una condizione fisica migliore.

Vincere porterebbe l’Inter ai quarti di finale. Lì, a meno di clamorose sorprese, ci sarebbe il Manchester City di Guardiola. La squadra inglese è la grande favorita contro l’Al-Hilal e sembra davvero difficile immaginare gli arabi avanti. I britannici contro la Juventus hanno dimostrato di stare bene e quindi la speranza di Chivu è quella di poter eventualmente affrontare Haaland e compagni con tutti i giocatori disponibili.

Inter: attenzione ai diffidati

Nessuna gestione dei diffidati contro il Fluminense per l’Inter. Le assenze per infortuni costringono Chivu ad avere delle scelte obbligate in alcuni ruoli e, quindi, non guardare al rischio squalifica. Naturalmente se la partita si dovesse mettere sulla strada giusta, si potrebbe iniziare a ragionare sulla possibilità di risparmiare i giocatori a rischio squalifica.

Chi sono i giocatori a rischio squalifica

Contro il Fluminense l’Inter deve vincere e sperare di non fare i conti con l’emergenza il prossimo turno. Sono ben sette i giocatori diffidati e Chivu, come spiegato in precedenza, non può permettersi una gestione anche per le diverse assenze causa infortuni. E la rosa potrebbe accorciarsi ancora di più in caso di stop per squalifica.

Secondo le ultime indiscrezioni, Chivu dovrebbe schierare tutti i diffidati e in campo bisognerà prestare la massima attenzione per non saltare la prossima sfida. In difesa il giocatore a rischio squalifica è Bastoni. Situazione davvero complicata a centrocampo e in attacco. Sulla linea mediana Asllani, Barella, Dumfries e Carlos Augusto dovranno evitare un cartellino giallo per non mettere ancora più in difficoltà Chivu.

La situazione in attacco non è destinata a migliorare visto che rischiano lo stop sia Lautaro che Sebastiano Esposito. Insomma, un quadro complessivo che rischia di mettere ancora più in difficoltà Chivu.

L’Inter contro il Fluminense per passare il turno

A prescindere dai diffidati, la scelta di Chivu sembra essere molto chiara: schierare la migliore formazione possibile per passare il turno. E poi si penserà chi mettere in campo ai quarti di finale.