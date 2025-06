Lesione Pio Esposito: tutta la verità, c’è l’annuncio UFFICIALE

Brutte notizie per l’Inter. L’attaccante classe 2005 si è fermato per un problema muscolare e le sue condizioni ora saranno monitorate giorno dopo giorno

L’infermeria in casa Inter continua ad essere piena. L’ultimo in ordine di tempo ad essersi fermato è Pio Esposito. L’attaccante, assoluto protagonista nelle ultime due partite, non sarà a disposizione per la partita contro il Fluminense. Uno stop improvviso e che ha rappresentato una tegola importante per il tecnico nerazzurro.

Ma non è finita qui. Davide Frattesi ha lasciato il ritiro degli Stati Uniti per ritornare in Italia. A confermarlo è stato lo stesso calciatore con un post sui social spiegando che la decisione è stata presa “in accordo con staff e società per svolgere degli esami più approfonditi a causa di un problema che mi porto avanti dalla sfida contro il Barcellona“. Per lui, quindi, il Mondiale è terminato in anticipo e ritornerà a disposizione per la prima giornata della prossima stagione.

Come sta Pio Esposito

Niente Fluminense anche per Pio Esposito. L’attaccante si è fermato per un affaticamento muscolare e non potrà essere a disposizione per la partita di questa sera. Fortunatamente gli esami non hanno evidenziato lesioni e un recupero per un eventuale quarto di finale non è escluso. “Purtroppo non ci sarà – la conferma di Chivu a Sport Mediaset – ha accusato un fastidio al flessore e preferiamo gestirlo. Frattesi? Dispiace. Ha fatto di tutto per recuperare, ma ora è giusto che vada a curarsi in Italia“.

Inter-Fluminense: le possibili scelte di Chivu

Con l’infermeria piena, alcune scelte per Chivu sono obbligate. In difesa ci sarà ancora Darmian nei tre. Confermatissimo Bastoni mentre a completare il reparto dovrebbe esserci de Vrij in vantaggio su Acerbi.

Per quanto riguarda il centrocampo Chivu dovrebbe affidarsi quasi ai soliti cinque. Confermati Dumfries, Barella e Mkhitaryan. In cabina di regia Asllani sembra essere in vantaggio su Sucic. Per il croato ancora una panchina. A sinistra possibile turno di riposo per un Dimarco che non è sembrato brillantissimo. Al suo posto spazio per Carlos Augusto.

La buona notizia è rappresentata dal recupero di Thuram. Il francese ha smaltito il suo problema fisico e sarà regolarmente a disposizione di Chivu. Per lui comunque non dovrebbe esserci spazio da subito dal 1′. Al fianco di Lautaro, infatti, il favorito è Sebastiano Esposito.

Inter-Fluminense: le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito S., Lautaro. All. Chivu

Indisponibili: Zielinski, Taremi, Bisseck, Calhanoglu, Pavard, Frattesi, Esposito P.

Fluminense (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, René; Martinelli, Hercules; Arias, Nonato, Canobbio; Cano.

All. Renato

Indisponibili: Otavio